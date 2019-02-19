نجم سناب شات السعودي علي بن كرمان يثير غضب معجبيه بعد تحرشه بممرضة (فيديو)

أثار نجم موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ في السعودية، علي بن كرمان، غضب عدد كبير من متابعيه ومواطنيه على حد سواء، بعد أن وثق مقطع فيديو قيامه بالتحرش بإحدى الممرضات في حادثة استدعت تحقيقًا رسميًا، ولم يتضح بعد إن كان متعمدًا فيها فعلته.

وبدأ الغضب والمطالب بمحاسبة بن كرمان الذي يبلغ من العمر 70 عامًا، كأكبر نجوم مواقع التواصل الاجتماعي سنًا في السعودية، بعد التداول اللافت لمقطع الفيديو الذي ظهر فيه وهو يمد يده نحو ممرضة في مستشفى مدينة القنفذة العام قبل أن تبتعد عنه.

وأثار تصرف بن كرمان وابن قرية تابعة لمحافظة القنفذة في منطقة مكة المكرمة، غضبًا واسعًا بعد أن اعتبر كثيرون ما قام به المسن خروجًا غير مقبول عن التصرفات الطريفة التي اعتاد نشرها في لمتابعي حسابه بموقع ”سناب شات“ والذين يفوق عددهم 100 ألف متابع.

وفي موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ واسع الاستخدام في السعودية، ينضم مزيد من المغردين السعوديين إلى الوسم ”#نطالب_بمعاقبه_المتحرش_بن_كرمان“ بالتزامن مع تدخل الشؤون الصحية في محافظة القنفذة بالحادثة وفتح تحقيق فيها.

#نطالب_بمعاقبه_المتحرش_بن_كرمان

كل من ظهر في المقطع يستحق العقوبة!

*المتحرش

*المصور اللي ضحك على التحرش (وما اتوقع انه كان بيضحك لو ان المرأة كانت اخته او امه)!

*المتواجدين لأنهم ما تفاعلوا!

*المرأة، لأنها تعرضت للتحرش و(سكتت ولم تدافع عن نفسها)،????والسكوت هو سبب تمادي المتحرشين???? — ﮼ابراهيم،المنيف (@altamimi14) February 19, 2019

#نطالب_بمعاقبة_المتحرش_بن_كرمان

لعن الله وجهه

هذا واضح متحرش من شبابه والتحرش يجري بدمه وفعله يؤكد المثل القائل

من شب على شيء شآب عليه

وانا متأكد محد بيدافع عنه ويخلق تبريرات لنجاسته الا اللي مثله — عمار حزام (@ammar4712) February 19, 2019

ولا يمكن الجزم بكون بن كرمان كان يقصد التحرش، أو أن الممرضة تؤيد محاسبته، إذ يقول مغردون سعوديون إن الممرضة كانت برفقة زميلة أخرى لها، وقد التقطتا صورًا تذكارية مع بن كرمان قبل أن يمد يده تجاهها في حركة عفوية.

#نطالب_بمعاقبة_المتحرش_بن_كرمان اللي يصدم كلها في أماكن عامة لا إحترام للناس و لا للقوانين … ايش يصير في الخفاء !!؟ لا احد يقول تصرفات عفوية و ما يقصد ! هو عارف انه تصرفه مرفوض و غير مقبول تماماً — هديل آل هزاع/أم هاشم❤️ (@hedo_81) February 19, 2019

#نطالب_بمعاقبه_المتحرش_بن_كرمان

ماكنت اعرفه ، لكن جتني عنه معلومات وشفتله بعض المقاطع ، ليش مايستدعى هذا ويحقق معه ، او عشانه كبير سن عادي ياخذ راحته ؟! استغرب من كمية التعاطف معه وهو على خطأ ! pic.twitter.com/mKoPCPixwY — صالح حرب (@HARB_SN) February 19, 2019

لكن النجم السعودي الذي عرف العام الماضي بطرافته وبساطته وعفوية تصرفاته، قد يدان بالفعل في اتهامات تحرش تستوجب عقوبات مشددة، وتؤثر على مستقبله في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولمع نجم المسن العام الماضي عندما بدأ بالظهور برفقة شاب سعودي يدعى محمد الشريف ويلقب بـ“أبو عزوز“ في حساب بموقع ”سنا بشات“ ما لبث أن استقطب عددًا كبيرًا من المتابعين ليصبح بن كرمان من شخص مجهول في قريته إلى أحد المشاهير، ويقدم بعدها على زواجه الأول وهو بهذا السن.