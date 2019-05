حليمة بولند تهدي ابنتيها أساور فاخرة في احتفال ”قرقيعان“ (صور وفيديو)

View this post on Instagram

شاركت الإعلامية الكويتية #حليمة_بولند، متابعيها بمقطع فيديو على منصة التواصل "سناب شات"، تبين فيه استعدادها للمناسبة الدينية "قرقيعان"، من خلال شراء مجوهرات من العلامة التجارية "#كارتيير". وأشارت بولند بمقطع الفيديو، إلى أن الهدايا التي تقوم بتجهيزها مخصصة لحفل بنتيها ماريا وكاميليا، في يوم "قرقيعان" الذي سيصادف يوم الأثنين. ويعتبر يوم "قرقيعان" مناسبة دينية وتقليد سنوي، يحتفل به في معظم بلدان #الخليج_العربي إضافةً إلى #العراق وغيرها من الدول الإسلامية بمنتصف شهري #رمضان و#شعبان. برأيك هل بالغت بولند بهدايا "قرقيعان"؟