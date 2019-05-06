للكبار فقط .. مسلسلات تفرض نفسها في دراما رمضان 2019

يبدو أن مسلسل ”حدوتة مرة“ للفنانة غادة عبدالرازق لن يكون المسلسل الوحيد الذي سيحمل شعار للكبار فقط ”+18“ خلال الموسم الرمضاني الحالي، إذ ظهرت مسلسلات جديدة تحمل نفس الشعار وأيضًا شعار ”+12“.

ونوهت عدة قنوات فضائية، لبعض المسلسلات، ووضعت هذا الشعار مع بداية عرض حلقاتها الأولى، وربما ترفعه عند طرحها على موقع ”يوتيوب“.

وأشارت إلى ذلك القنوات الناقلة لمسلسل ”السهام المارقة“ الذي يتحدث عن التنظيمات الإرهابية، وأيضًا مسلسل ”مملكة الغجر“ ومسلسل ”الزوجة 18″، بسبب بعض مشاهده الجريئة الخاصة بالزواج.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز المسلسلات التي تقتصر مشاهدتها على الكبار فقط، وتحمل شعار ”+18“ و“+12″، مع بداية انطلاق أولى حلقاتها، وربما تظهر بعض الأعمال الجديدة، خلال الساعات القادمة بعد طرح باقي مسلسلات الموسم.

حدوتة مرة

يعتبر مسلسل ”حدوته مرة“ أول المسلسلات التي نوهت المحطات الفضائية إلى أنه للكبار فقط، مع بث أولى حلقاته، وتقوم ببطولته النجمة المصرية غادة عبدالرازق، ويبث عبر قناتي ”القاهرة والناس“ و“النهار“.

السهام المارقة

مع عرض الحلقة الأولى لمسلسل ”السهام المارقة“، نوهت قناة ”النهار“ إلى أنه أيضًا للكبار فقط ووضعت علامة «+18»، فالمسلسل يتناول حياة وأفكار الجماعات المتطرفة وعملياتها الإرهابية في البلاد العربية، خلال السنوات الأخيرة.

ويتناول المسلسل وحشية الجماعات المتطرفة من خلال أفكارها وأعمالها الإرهابية، التي نفذتها في عدة دول عربية، ويقدم كواليس المعسكرات والصراعات الداخلية بين أعضاء هذه التنظيمات، وكيف ينظر الإرهابيون إلى السيدات اللائي يقعن تحت أيديهم.

ومسلسل ”سهام مارقة“ من بطولة شريف سلامة، وشيري عادل، ودينا يوسف، وهاني عادل، وعائشة بن أحمد، وإخراج محمود كامل.

مملكة الغجر

كما نوهت أيضًا قناة ”النهار“ إلى أن مسلسل ”مملكة الغجر“ للكبار فقط، ووضعت شعار ”+12″، محذرة من مشاهدة صغار السن له حتى لا يقلدوا أعمال البلطجة والسرقة به، ويقوم ببطولته فيفي عبده، وحورية فرغلي، وسامح الصريطي.

ومسلسل ”مملكة الغجر“ يتناول حياة ”الغجر“ بشكل جديد ويقدمهم لأول مرة على مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد.

الزوجة 18

أيضًا حذرت قناة ”النهار“ من مشاهدة الأطفال لمسلسل ”الزوجة 18“ وقصرته على الكبار فقط، ووضعت شعار «+12» خلال عرض الحلقة الأولى منه.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يتورط رجل أعمال شاب في مشاكل كثيرة بسبب تعدد زيجاته، وهو من بطولة حسن الرداد وهيدي كرم وسلوى خطاب، ومن تأليف محمد أبو السعد، وخالد أبو بكر ووليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكري.