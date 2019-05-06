ما هو سبب تأجيل عرض أولى حلقات مسلسل ”كلبش3“ ؟

انتظر عدد كبير من جمهور النجم المصري أمير كرارة، عرض أولى حلقات مسلسله الرمضاني ”كلبش 3″، خلال الساعات الماضية، حسب ما أعلن لجمهوره، إلا أن الحلقة تم تأجيل عرضها.

وأوضح أمير كرارة، في تصريح خاص لـ”إرم نيوز″، أن قناة ”OnE“ التي تعرض المسلسل قررت تغيير خريطة عرض المسلسلات، التي كان مقررًا لها عرض أولى الحلقات قبل انطلاق أول أيام شهر رمضان.

وأشار، إلى أن الحلقة الأولى من مسلسل ”كلبش 3″، سيتم عرضها أول يوم رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة ”OnE“.

وأكد مصدر خاص، أن، قناة OnE واجهت تضاربًا في المصالح، مع إحدى القنوات الأخرى، فقررت تأجيل العرض، لمدة 24 ساعة، وغيرت خريطة مواعيدها.

وكان أمير كرارة، كشف عن موعد عرض أولى حلقات مسلسله ”كلبش 3“ عبر قناة ON E، مساء يوم الأحد في تمام الـ12 منتصف الليل، إلا أنه لم يحذف منشوره عبر حسابه على ”إنستغرام“، بموعد المسلسل.

وكتب لجمهوره، قائلًا: ”كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، كلبش ٣، سينرچي تامر مرسي، البيتر ميمي، باهر دو استقالته من وزارة الداخلية، على أن يؤسس شركة أمن خاصة به.

ومن أسباب تكوين هذه الشركة، علاقته بشريكه القائمة على الكره والعداوة، وهو ما يؤدي إلى تصاعد الأحداث في جو من الإثارة والتشويق، وسط محاولات عديدة لتوريطه في أعمال تجسس.

يذكر أن مسلسل ”كلبش 3“ من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، وأحمد عبدالعزيز، وهشام سليم، ويسرا اللوزي، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وأميرة العايدي، ومحمد علي رزق.