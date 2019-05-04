محمد رمضان ومي عز الدين وأمير كرارة في قائمة ”التريند“.. من يكسب الرهان؟‎

ينتظر جمهور الوطن العربي انطلاق شهر رمضان المبارك، بعد ساعات قليلة، ومعه يبدأ موسم درامي جديد يتنافس عليه العديد من النجوم، واستطاع ثلاثة نجوم احتلال قائمة ”التريند“ عبر موقع الفيديوهات العالمي ”يوتيوب“.

يُعد مسلسل ”زلزال“، للنجم المصري محمد رمضان، من أبرز الأعمال الفنية التي يتشوق الجمهور لمشاهدتها، وذلك بعدما أحاطها الكثير من الجدل، خلال الأيام الماضية، في ظل إعلان حلا شيحة، بطلة المسلسل أمام محمد رمضان، انفصالها عن زوجها الكندي، إضافة إلى عودتها للتمثيل.

ويبتكر صُنّاع المسلسلات أساليب دعاية مختلفة لجذب الجمهور، حيث تم طرح أغنية ”سيبونا في حالنا“ كترويج لمسلسل ”زلزال“، ويغنيها المطرب الشعبي أحمد شيبة، ودخلت هذه الأغنية قائمة ”التريند“ عبر موقع الفيديوهات العالمي ”يوتيوب“، بأكثر من 3 ملايين مشاهدة.

ودخل ”برومو“ برنامج ”رامز في الشلال“، الذي يقدمه النجم المصري رامز جلال في رمضان، المنافسة مبكرًا، فرغم طرحه منذ ساعات قليلة إلا أنه دخل قائمة ”التريند“، وحاز على نسبة مشاهدة تخطت المليون ونصف المليون.

ولفت الإعلان الترويجي لمسلسل ”البرنسيسة بيسة“، الذي تقوم ببطولته النجمة المصرية مي عز الدين، الأنظار، خاصة أنها تقوم بشخصيتين في العمل، إضافة إلى تخليها عن الأعمال الجادة ومنافستها بالكوميديا للمرة الأولى في الدراما التلفزيونية، ونال الإعلان الترويجي نسبة مشاهدة عالية وصلت مليونًا ونصف المليون، دخلت بها القائمة.

ويتشوق الجمهور لمسلسل ”كلبش“ في جزئه الثالث، الذي يقوم ببطولته النجم المصري أمير كرارة، خاصة بعدما حقق الجزأين الأول والثاني نجاحًا كبيرًا، واستطاع الإعلان الترويجي الاقتراب من نصف مليون مشاهدة، بعد طرحه قبل أيام.

وتعد هذه القائمة مؤشرًا مبدئيًا لمعرفة المتنافسين بشكل كبير، فمن يربح الرهان؟ خاصة أن هناك مسلسلات أخرى سيهتم بها الجمهور، ومنها ”وُلد الغلابة“، لأحمد السقا، و“لمس أكتاف“ لياسر جلال.