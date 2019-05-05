وفاء عامر تكشف كواليس ”مقلبها“ مع هاني رمزي (فيديو إرم)

كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر عن ”المقلب“ الذي وقعت فيه مع مواطنها الفنان هاني رمزي، في برنامجه الذي يعرض في رمضان، بمشاركة شقيقتها الفنانة آيتن عامر، موضحة أنها شاركت في البرنامج بعد أن أقنعها معدوه بأنه يساهم في تحسين صورة مصر إعلاميًا ويساعد على تنشيط السياحة.

وقالت عامر في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“، إنها تتعرض دائمًا لـ ”مقالب“ ليس من زملائها في الوسط الفني، ولكن من ابنها عمر الذي ينفذ فيها ”المقالب“ ويعرضها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت، أنها ليس لديها مشكلة في عدم عرض مسلسل ”السر“ في السباق الرمضاني الحالي، مؤكدة ”نجاح المسلسل وتحقيقه مشاهدة كبيرة في حال عرضه خارج السباق الرمضاني“.