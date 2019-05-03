إصابة وفاء عامر خلال تصوير برنامج ”هاني في الألغام“ مع هاني رمزي

تعرضت الفنانة المصرية وفاء عامر، لإصابة قوية في ظهرها، أثناء تصويرها إحدى حلقات برنامج ”هاني في الألغام“، للفنان الكوميدي هاني رمزي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وعلمت ”إرم نيوز“، أن تصوير المقلب تم الثلاثاء الماضي في صحراء الواحات في مصر، وأثناء المقلب، سقطت وفاء على ظهرها بعد تعرضها للفزع، ما أدى إلى إصابتها بإحدى فقرات الظهر.

وتشارك الإعلامية بوسي شلبي في تصوير حلقات البرنامج، حيث تقوم باستقطاب الضيوف، وتوهمهم أن هناك حفلًا خيريًا وطنيًا، ولابد من حضورهم مقابل مبلغ مادي بسيط، وهو ما يقبله الضيف بترحاب شديد، حتى يذهب لموقع تصوير البرنامج ويتفاجأ بالمقلب.

وتقترب فكرة البرنامج بشدة من الفكرة التي قدمها رامز جلال عبر برنامجه ”رامز تحت الأرض“ قبل عدة سنوات.

يذكر أن هاني رمزي سبق وأن قدم برامج مقالب خلال السنوات الماضية، أبرزها ”هبوط اضطراري“، و“هاني هز الجبل“، فيما ألغى برنامجه العام الماضي الذي كان من المفترض أن يحمل اسم ”هاني في بيت العرب“، بسبب تسريب المقلب للضيوف من قبل أحد القائمين على البرنامج.