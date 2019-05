روتانا تتعاقد مع تامر حسني.. و“ديو عالمي“ أول تعاون بينهما

View this post on Instagram

أزاح سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الستار عن تعاقده مع النجم المصري، تامر حسني، وذلك بعد جلسة تفاوض جمعتهما في القاهرة، وانتهت بإبرام تعاقد بينهما، لينضم إلى قائمة نجوم روتانا. ويتضمن التعاقد المبرم بين روتانا وتامر حسني إصدار أسطوانتين غنائيتين، وتصوير عدد من الفيديو كليبات، كما يتم تدعيم الاتفاقية بينهما بدويتو عالمي ضخم، يكون أول أعمالهما، وسيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا.