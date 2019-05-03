روتانا تتعاقد مع تامر حسني.. و“ديو عالمي“ أول تعاون بينهما

أزاح سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الستار عن تعاقده مع النجم المصري، تامر حسني، وذلك بعد جلسة تفاوض جمعتهما في القاهرة، وانتهت بإبرام تعاقد بينهما، لينضم إلى قائمة نجوم روتانا.

ويتضمن التعاقد المبرم بين روتانا وتامر حسني إصدار أسطوانتين غنائيتين، وتصوير عدد من الفيديو كليبات، كما يتم تدعيم الاتفاقية بينهما بدويتو عالمي ضخم، يكون أول أعمالهما، وسيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا.

وعلق تامر حسني على هذا التعاقد بأنه إضافة لمشواره الفني الحافل بالعطاءات والنجاحات والتكريمات في مجالات الغناء والتلحين والتأليف والتمثيل والحفلات والكليبات.

وشددّ المطرب المصري على أهمية ”روتانا“ بالنسبة له، لافتًا إلى أنه يعقد الآمال على هذا التعاقد، لتقديم كل ما هو جديد ومميز فنيًا، كما اعتاد منه جمهوره ومحبوه.

واعتبر سالم الهندي أن هذا التعاقد يعكس الواقع الحالي في أن الكبار دومًا ما يلتقون، وأضاف: ”لا شك أن روتانا للصوتيات والمرئيات سعيدة بهذه الاتفاقية مع نجم وفنان موهوب ومبدع ومميز مثل تامر حسني..“.

واستطرد الهندي أن الجمهور المصري مُحب وداعم للفن الجميل الذي يقدمه تامر حسني، منوهًا بالقول: ”سنضع تامر في أعيننا، ونقدم له كل الدعم بما يتوازى مع شهرته وموهبته ومكانته“.

وأعلن سالم الهندي، في ختام حديثه، أن تعاقد روتانا مع تامر حسني هو باكورة للإعلان عن انضمام مطربين ونجوم آخرين من مصر والعالم العربي إلى ”روتانا“، مؤكدًا أن هذه المفاجآت القادمة سيتم الإعلان عنها في حينه.

وأصدرت شركة روتانا بيانًا صحفيًا، تم الإعلان فيه عن تفاصيل التعاون مع تامر حسني، ونشرته الشركة من خلال حسابها عبر ”فيس بوك“، و“تويتر“ بصورة جمعت طرفي التعاقد، وجاء فيه: ”في تعاقد نجم الجيل، تامر حسني، مع روتانا، الكبار دومًا يلتقون ويتّحدون سويًا“.