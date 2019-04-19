تامر حسني يحيي حفله الأول في الرياض على مسرح ”فرعوني“ (فيديو)

تامر حسني يحيي حفله الأول في الرياض على مسرح ”فرعوني“ (فيديو)

المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

أحيا الفنان المصري، تامر حسني، أول حفل غنائي له في العاصمة السعودية الرياض، وسط حفاوة كبيرة من جمهوره الذي حرص على حضور الحفل.

واستقبل الحفل منتجع درة الرياض، حيث تم بناء مسرح خاص للنجم تامر حسني، تضمن ”نقشًا فرعونيًا“.

وأمتع تامر، جمهور المملكة بباقة من أفضل أغانيه، منها: ”كله إلا ده، نور عيني، يا بنت الإيه، عيش بشوقك“، وغيرها من الأغاني.

ورافق تامر حسني في الحفل، أحمد عصام، الذي قدم فقرة مميزة، أشعل بها مسرح الرياض بمزيد من عروض الألعاب النارية الموسيقية.

يُذكر أن تامر حسني، طرح مؤخرًا ألبومه الغنائي ”عيش بشوقك“، الذي لاقى نجاحًا وتفاعلًا كبيرًا، من جماهير الوطن العربي.

كما يواصل الفنان المصري حاليًا تصوير فيلمه السينمائي الجديد ”كل سنة وانت طيب“، استعدادًا لطرحه في موسم عيد الفطر السينمائي المقبل.

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