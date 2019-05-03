السبب الحقيقي وراء خروج مسلسل ”اللعبة“ من دراما رمضان 2019

تفاجأ الجمهور بتوقف تصوير مسلسل ”اللعبة“ الذي يقوم ببطولته الفنانان المصريان شيكو وهشام ماجد، وخروجه من سباق دراما رمضان 2019 المقبل، رغم بدء تصوير عدد كبير من المشاهد، بمدينة الشيخ زايد، في مصر.

وكشف مصدر مقرّب من المنتج أمير شوقي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، عن السبب الحقيقي وراء توقف تصوير مسلسل ”اللعبة“، لافتًا إلى أن منتج المسلسل تلقى عرضًا من مجموعة قنوات mbc، لشراء مسلسل ”شقة فيصل“، الذي ينتجه نفس المنتج لعرضه في شهر رمضان، بدلًا من مسلسل ”اللعبة“.

وأوضح المصدر، أن المنتج ومسؤولي القناة اتفقوا على عرض العمل كونه البطولة الأولى للفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز، في الدراما التلفزيونية، إضافة إلى أن المتبقي على تصويره مشاهد قليلة وتم الانتهاء منها، كما تم الاتفاق على عرض مسلسل ”اللعبة“، في وقت آخر.

يُذكر أن مسلسل ”اللعبة“، بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، سامي مغاوري، وغيرهم من النجوم، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، واشراف على الكتابة فادي أبو السعود، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج شركة ”سكرين 2000“ للمنتج أمير شوقي.