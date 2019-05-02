بعد سنوات من الدراما الجادة.. مي عز الدين تطل في رمضان بمسلسل كوميدي

تطل الفنانة المصرية، مي عز الدين، على جمهورها في موسم دراما رمضان المقبل، بشكل مختلف، حيث تخلت عن الأدوار الجادة التي اعتادت عليها طوال السنوات الماضية، لتتجه إلى الكوميديا.

وقالت مي عز الدين إن شخصيتي ”بيسة“ و“سكسكة“، اللتين تقدمهما في مسلسلها الرمضاني الجديد ”البرنسيسة بيسة“، من أصعب الشخصيات التي قدمتها في الدراما المصرية طوال سنوات عملها، لأنهما شخصيتان عصبيتان.

وأوضحت مي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أنها اختارت الظهور بدور كوميدي هذا الموسم لتغيير جلدها، لافتًة إلى أن أجواء الحارة التي تعيش فيها ”بيسة“، والأفراح الشعبية التي تعمل بها لون جديد عليها.

وتمنت الفنانة المصرية أن يلقى العمل قبولًا لدى جمهورها الذي تعود منها على تقديم أعمال مميزة، خاصة أن شخصية ”سكسكة“ الجدة في المسلسل أرهقتها كثيرًا، بسبب شعورها بـ“الحر“، إضافة إلى عصبيتها الكبيرة.

وتبدأ الحلقة الأولى من المسلسل داخل حارة شعبية تعيش فيها بطلة العمل بيسة، وتعمل ”طبّالة“ بالأفراح الشعبية في منطقتها، كما تجسد شخصية أخرى وهي المرأة العجوز ”سكسكة“، التي تتجاوز الستين وتعيش بنفس الحارة، مع بيسة.

وتمتلك ”سكسكة“ قوة شخصية تجعلها تفرض سيطرتها على كل من يعيش في الحارة، إذ تفرض أتاوات على البائعين في الحارة كى يأمنوا شرها.

وتتغير أحداث المسلسل بدءًا من الحلقة الرابعة، بعد وفاة عم بيسة، وهو شخص مليونير عاش طيلة حياته في إيطاليا، لتصبح هي الوريثة الوحيدة، ولتبدأ رحلة حياة جديدة.

ودخلت النجمة مي عز الدين أحد الاستوديوهات مؤخرًا لتسجيل تتر أغنية المسلسل، وصاحبها فيها عدد من المشاركين معها في المسلسل بينهم الفنان محمد أنور.

ومسلسل ”البرنسيسة بيسة“ من بطولة مي عزالدين، محمد أنور، بوسي، أمير المصري، سليمان عيد، وغيرهم، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجي.

يذكر أن مي عزالدين قدمت طوال السنوات الماضية عددًا من المسلسلات خارج إطار الكوميديا، ومنها: ”الشك، وعد، حالة عشق، رسايل“.