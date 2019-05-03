خالد سليم يكشف لجمهوره عن خبر صادم

كشف الفنان والمطرب المصري خالد سليم، عن سر غيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، والتوقف عن تقديم الأعمال الغنائية.

وقال الفنان خالد سليم، خلال حواره فى برنامج ”معكم“ على قناة ”CBC“، إن ”سر ابتعاده عن الغناء والساحة الفنية يرجع لأسباب صحية“.

وبين أنه أصيب بورم (كيس دهني) في أحباله الصوتية، مؤكدًا أن ”الورم تم استئصاله، وهو ورم حميد“.

وأضاف أن إصابته ”كانت حساسة جدًا، خاصة أن الورم أثر على أحباله الصوتية، الأمر الذي أصابه بتوتر وقلق، بسبب خوفه من تأثيره السلبي على صوته“، لافتًا إلى أنه ”ظل 20 يومًا بدون كلام نهائيًا“.

وأوضح أنه ”تناول أدوية بها مادة الكورتيزون، أدت لزيادة وزنه نظرًا لاحتباس الماء في جسده“.