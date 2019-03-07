تعرض الفنان المصري خالد سليم لوعكة صحية (صور)

تعرّض الفنان المصري، خالد سليم لوعكة صحية، يوم الخميس، دخل على إثرها المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.

ونشر سليم صورة له عبر خاصية ”ستوري“ على موقع ”إنستغرام“، وهو على سرير المرض في أحد المستشفيات بعد تركيب المحاليل وعلق عليها ”قدر ولطف..الحمد لله“.

ونفس الأمر قامت زوجته خيرية علي، بنشر صورة الفنان عبر خاصية ”ستوري“، وكتبت ”الحمد لله على كل شىء.. سلامتك يا حبيبى ألف سلامة“.

وكان آخر أعمال الفنان خالد سليم مؤخرًا مسلسل ”أبواب الشك“، على شاشة الحياة، وقام ببطولته إلى جانب لقاء الخميسي، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبدالرحمن أبو زهرة وحنان سليمان وتأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.