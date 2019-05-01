حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان المصري جورج سيدهم

نفى الفنان المصري أشرف زكي، رئيس النقابة التمثيلية، الأنباء التي ترددت عن تدهور الحالة الصحية للنجم الكوميدي جورج سيدهم، مؤكدًا أنه متواجد في منزله وحالته مستقرة.

وأكد أشرف زكي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن الأنباء التي تم تداولها عارية تمامًا عن الصحة، منوهًا إلى أنه على تواصل دائم بأسرة وعائلة جورج سيدهم، ولو حدث أي طارئ له سيُعلن للجميع.

وشهدت مدينة شرم الشيخ، ندوة عن الفنان جورج سيدهم، على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان المسرح الشبابي الدولي، أدارها أشرف زكي، وآخرين، مؤكدًا وقتها أن جورج قامة وقيمة كبيرة ومن أهم صانعي البسمة في الفن والمسرح المصري والعربي.

وأشار إلى أنه ورغم ابتعاد الكوميديان الكبير عن الفن لمرضه، إلا أنه لا يزال حاضرًا بأعماله المميزة المحفورة في ذاكرة الجميع.

يُذكر أن جورج سيدهم من مؤسسي فرقة ثلاثي أضواء المسرح، برفقة سمير غانم والضيف أحمد، وقام ببطولة عدد من الأعمال منها: ”المصيدة“، والتي قدمها على المسرح الحديث، وهي من إخراج سعد أردش.