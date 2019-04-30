أسدل الستار على منافسات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019 بالعديد من الأحداث الكروية المهمة في الدوري المصري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية:

انتهاء أزمة تذاكر الكان

أسدل الستار على أزمة تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد تدخل وزير الرياضة أشرف صبحي الذي أعلن عبر بيان رسمي أنه سيراجع أسعار التذاكر خاصة مدرجات الدرجة الثالثة وسيقوم بتخفيضها.

وأكد هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة أنه بصدد مراجعة هذه الأسعار بعد شكاوى واعتراضات من الوسط الكروي على ارتفاع تذاكر الدرجة الثالثة ووصولها إلى 200 جنيه وفقاً للسعر الرسمي.

الأهلي يعلن قائمته للطلائع

أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروغوياني مارتن لاسارتي قائمته لخوض لقاء طلائع الجيش غداً الأربعاء بالدوري.

وضمت القائمة كلًا من محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وحمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان ومروان محسن ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وناصر ماهر وجيرالدو وجونيور أجايي.

الزمالك يستعد للنجم الساحلي

بدأ فريق الزمالك الإعداد لمباراة النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل.

وعقد السويسري كريستيان غروس المدير الفني جلسة مع لاعبيه وطالبهم بضرورة التركيز الشديد على إفساد الكرات العرضية للنجم الساحلي الذي يجيد استغلال أطوال لاعبيه.

الإسماعيلي يجمد المستحقات

قرر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي تجميد مستحقات لاعبيه بناء على مذكرة قدمها صبري المنياوي مدير الكرة الجديد.

وخسر الإسماعيلي بنتيجة 1-0 أمام حرس الحدود في الجولة 31 للدوري المصري.

بيراميدز يمنع لاعبيه من التصريحات

منع الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رامون دياز لاعبيه من التصريحات الإعلامية بعد التعادل مع مصر المقاصة بنتيجة 1-1 بالدوري.

وفاز الاتحاد السكندري على النجوم بنتيجة 2-1 وتعادل المصري مع وادي دجلة دون أهداف وأيضاً الجونة مع سموحة.