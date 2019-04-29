احتفال رانيا يوسف ومنى زكي بملابس البحر يثير عاصفة انتقادات (صور)‎

تسببت الفنانة المصرية رانيا يوسف في موجة من الانتقادات والهجوم عليها، إلى جانب فنانين آخرين هم منى زكي، وأحمد السعدني وتامر حبيب وإنجي على بعد ظهورهم بشكل غريب على أحد الشواطئ، تزامناً مع احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم.

ونشرت رانيا صورة تجمعها بالفنانين الأربعة على أحد الشواطئ، وهم مرتدين ملابس البحر، في الوقت الذي حافظوا فيه على تغطية أجسادهم بما يشبه ”ملاية“ باللون الأحمر، وهو الأمر الذي فتح باب الجدل، حول وجود رانيا مع الفنانين في مثل هذه المناطق كونها مطلقة، إلى جانب غياب الفنان أحمد حلمي زوج الفنانة منى زكي عن المشهد، والجدل الذي أثير مؤخراً حول صور جمعت أحمد السعدني بإنجي على.

وتسبب نشر الصورة في توجيه الانتقادات من قبل متابعي صفحة رانيا يوسف وجمهورها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“.

وعلقت ناشطة تدعى رانيا محمود على الصورة، قائلة: ”تصدقي اللمة دي مش ناقصها غير خالد يوسف“، فيما علق الناشط وليد السيد كاتباً: ”يعني إنتو طول النهار بالبكيني وجت ع الصورة اللي هيشوفها قرمط ولفيتو الملاية“، لتعلق إسراء يوسف: ”انتو ممسوكين آداب !!ملفوفين بالملايا كدا ليه ..انتو رجكلتكو فين من الهم ده هو فيه إيه“.

كما علقت المتابعة نعمات بعبارة: ”اهم حاجة إنكم كده منورين ومستغطيين من الناس وطلعتوا باحترامكم.. طب ما تعملوا احترام لربنا ولا بتخافوا من البشر اكتر مابتخافوا من ربنا“، وكتب المتابع مينا بيبو ”يعنى إنتو عالبحر من الصبح والأفلام ملط جايين على الصورة الى بيشفوها الغلابة بتتلفو بملاية“، والمتابع متولي لرفاعي كتب: ”أرجوكي يا مدام رانيا إحنا عايزين نصوم رمضان وعشمنين في مغفرة ربنا متستفزناش كل شوية حرام عليكي“.

يذكر أن رانيا يوسف دائماً ما تثير الجدل سواء بصورها الجريئة أو إطلالتها بين الحين والآخر في المناسبات، كان آخرها ظهورها لمرتين بفستان شفاف يظهر مناطق مثيرة من جسدها في أحد المهرجانات في مصر، لتعتذر عن الأمر بعد التقدم ببلاغات ضدها.