فوز فريق ”مياس“ بلقب ”أرابز غوت تالنت“ في موسمه السادس

فاز فريق ميّاس، من لبنان بلقب ”أرابز غوت تالنت“، في موسمه السادس، لحصوله على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، وذلك بعد منافسة شرسة، جمعت 10 مشتركين، وبجانب اللقب، حصل الفريق الفائز على مبلغ 200 ألف ريال سعودي، إضافة إلى سيارة من نوع ”شيفروليه“ 2019.

بدأت الحلقة بعرض يحكي عن الأمل، قدمته إيمان بيشة، مغنية الأوبرا الأردنية، والفائزة بلقب الموسم الخامس، مع Cirque Du Soleil، من لاس فيغاس، وتم تقديمه لأول مرة في الوطن العربي.

وشهدتْ الحلقة، عددًا من الأحداث المميّزة، قدم خلالها المشتركون الـ10 عدة عروض مميزة أثنت عليها اللجنة.

وافتتح الحلقة الأخيرة ثنائي Full Art الذي قدم لوحة راقصة أبهرت الجميع، وثنائي Duo Acrobat حيث طفلة تحلم بالرقص مع والدها مقدمين لوحة استثنائية، وقدم فريق Human’s عرضا راقصا عبرّ عن الوحدة والسلام والحب.

الوحدة والسلام والحب في مزيج راقص مع Human’s على مسرح البرنامج#ArabsGotTalent pic.twitter.com/A4tFqnYoQJ — Arabs Got Talent (@ArabsGotTalent) April 27, 2019

وفاجأ قُصي خولي، مقدم البرنامج، المشاهدين بتقديم أغنية جديدة برفقة المغني أحمد شوقي، وتم إهداؤها لمملكة المغرب، كما أعلن عن طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة.

واختتمت المطربة اللبنانية نجوى كرم، الموسم السادس من البرنامج بإطلاق أغنية جديدة.

يُذكر أن لقب الموسم السادس تنافس عليه في الحلقة الأخيرة كل من فريق Freestyl’ air ويتكون من 8 أشخاص، وفريق Duo Acrobat، وهو ثنائي يتألف من طارق وابنته فاطمة الزهراء، وفريق Human’s المكون من 17 شخص، وفريق Zyko and Pocah، وليان يحيى من السعودية.

وأيضًا، فريق أكاديمية جلهوم للجمباز، وفريق Full art المكون من سبستيان ذي الأصول السورية والفرنسية ماري، وفريق Black and White المتألف من خمسة أشخاص، فريق ”ميّاس“ من لبنان، وMessoudi Brothers من المغرب.