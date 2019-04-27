ناهد السباعي تكشف تفاصيل جديدة بشأن إلغاء حفل زفافها (فيديو)

كشفت المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي، والدة الفنانة ناهد السباعي، تفاصيل جديدة بشأن إلغاء حفل زفاف ابنتها، موضحة أن والد ووالدة طليقها، اقترحا أن يتم الاستمرار في إجراءات الفرح، ثم تبتعد ناهد لفترة من الوقت كي تُقرر الاستمرار من عدمه.

وتطرقت الفنانة ناهد السباعي، إلى سرّ إلغاء حفل زفافها على رجل الأعمال محمد عبد ربه، موضحةً أن هذا القرار كان مفاجئًا وتم في هدوء، مضيفة:“لو العلاقة اللي هروحها مش هتضيف لي في حياتي مش هعمل كده“.

فيما أكدت ناهد، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج ”معكم“، والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية ”CBC“، أن إلغاء الحفل كان رسالة روحانية لها من الله.

وأوضحت أن رسالة عدم استكمال هذه الزيجة جاءتها أيضًا من شقيقها المتوفَّى، مشيرة إلى أنها اتخذت القرار في هدوء دون ضغوط، وأن والدتها شجعتها على القرار.

واستطردت الفنانة المصرية، أن علاقة طيبة تربطها بأسرة طليقها حتى الآن.