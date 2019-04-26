بالفيديو.. حليمة بولند تكشف عن تعرضها للتحرش في لندن

كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عن تعرضها خلال الفترة الأخيرة، للعديد من المشاكل أثناء سفرها، لافتة إلى أنها تم التحرش بها في لندن أثناء حضورها إحدى المباريات، فضلًا عن أنه تمت سرقتها أثناء إقامتها في إحدى الفيلات بفرنسا.

وعن حقيقة ارتدائها الحجاب وخلعه في الفترة التي قررت فيها الابتعاد عن الإعلام، أشارت بولند إلى أنه لم يحدث ذلك، بل إنها كانت ترتدي العباءات مع ”الشيلة“ فقط.

وقالت في تصريحات تلفزيونية: ”ارتديت الحجاب فقط في العمرة أو الحج والرياض.. أحيانًا كنت من وقت لآخر أرتدي الشيلة والعباءات لكن ليس الحجاب“.

وعن تفكيرها في ارتداء الحجاب في يوم من الأيام، صرحت: ”إن شاء الله ييجي اليوم ده.. ليش لا.. لكن عمري ما قررت إني أتحجب وتراجعت عن القرار.. لكن بالفعل ابتعدت فترة عن الإعلام وأصدقائي“.

وأضافت: ”أهم شيء في شنطي عندما أسافر هو ثوب الصلاة واحتياجاتي الأساسية شنطة الميك أب وملابس“، موضحة أنها لا تتعمد المبالغة في إطار الجانب الديني بداخلها.

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، كشفت عن مقطع فيديو يجسد عيد ميلاد ابنتها ”مريم“، الذي أعدته لها، بمناسبة إتمامها 7 سنوات.

ونشرت بولند مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على ”سناب شات“، يُظهر تفاصيل الحفل الذي أثار جدلًا واسعًا، بسبب تكلفته الباهظة، ما جعل البعض يوجه انتقادات لها، متهمين إياها بـ“المبالغة“ و“الإسراف“ و“البذخ“.

وتظهر في الفيديو، التجهيزات الضخمة للحفل، التي تتضمن ألعابًا متنوعة وورشات علمية ومسابقات وفعاليات للأطفال.