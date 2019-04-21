بالفيديو.. اتهامات البذخ تطارد حليمة بولند بسبب عيد ميلاد ابنتها

كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عن مقطع فيديو يجسد عيد ميلاد ابنتها ”مريم“، الذي أعدته لها، بمناسبة إتمامها 7 سنوات.

ونشرت بولند مقطع الفيديو عبر حسابها الشخصي على ”سناب شات“، والذي يُظهر تفاصيل الحفل الذي أثار جدلًا واسعًا، بسبب تكلفته الباهظة، ما جعل البعض يوجه انتقادات لها، متهمين إياها بـ“المبالغة“ و“الإسراف“ و“البذخ“.

ويظهر في الفيديو، التجهيزات الضخمة للحفل، الذي تضمن ألعابًا متنوعة وورشات علمية ومسابقات وفعاليات للأطفال.

كما وثّقت قالب الكيك الذي جاء بـ7 طوابق، بعمر ابنتها، وفاجأت متابعيها عندما ذكرت في الفيديو أنها خصّصت للأطفال مكانًا للاعتناء بأظافرهم، من خلال جلسات المساج والمكياج والاعتناء بأظافر الفتيات الصغيرات ”باديكير“.

ومن جانبهم، انتقد رواد السوشيال ميديا حليمة، لما وصفوه بـ“البذخ“، فيما سخر آخرون من التجهيزات الضخمة، حيث قال أحدهم: ”يا ليت إني بنتها، ما شاء الله هذا عيد ميلادها، أجل لو زواجها“.

بينما كتب آخر: ”كنتي تتبرعي بهاذي الأموال الي صرفتيها للمحتاجين والمساكين، مو معقول البذخ والإسراف“، وعلق ثالث: ”تسوي عيد ميلاد بآلاف الدينارات.. أوفر أوووفر في كل شي حليمة“، بينما ذكر آخر: ”كل هذا من أجل الشهرة والأضواء.. بتقلد الدكتورة خلود في حفل توائهما“.

يذكر أن حليمة بولند دائمًا ما تثير الجدل بظهورها من حين لآخر، وكانت أبرز الأزمات التي واجهتها مؤخرًا، التقاطها صورًا تذكارية مع أطفال إسرائيليين وتعرضها لانتقادات واسعة واتهامات بالتطبيع.