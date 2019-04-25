أحمد فريد: انتظروني في رمضان بمسلسل عالمي على قناة سعودية (فيديو إرم)

قال الفنان المصري أحمد فريد، إنه سيظهر في دراما شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل ”اختراق“ على قناة ”إس بي سي“ السعودية، موضحًا أن العمل يضم نخبة كبيرة من نجوم العالم.

وأضاف، في لقاء خاص مع شبكة ”إرم نيوز“، أن مسلسل ”اختراق“ من نوعية مسلسلات الأكشن والإثارة حيث يجسد فيه شخصية مختلفة عن الأدوار التي قدمها من قبل، معربًا عن سعادته لنجاح مسلسل ”طلعت روحي“ وأنه في انتظار تصوير الجزء الثاني منه.

وتابع فريد أنه حزين لتوقف تصوير مسلسل ”فالنتينو“ بطولة الزعيم عادل إمام وإخراج رامي إمام، لأنه استفاد منهما كثيرًا في حياته الفنية، مشيرًا إلى أنه لا يعرف سبب توقف المسلسل، ومؤكدًا أنه ليس بسبب تعرض الفنان عادل إمام لأزمة صحية.

وعن الشائعات التي تتناول حياته العاطفية، قال الفنان المصري أحمد فريد إنه يتعامل مع هذه الشائعات بطريقة عادية، وإن فكرة الارتباط ليست في تفكيره في الفترة الحالية بسبب اهتمامه بالفن فقط حاليًا.