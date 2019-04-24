من هو الشاعر العراقي خضير هادي؟

أقبل الشاعر الراحل العراقي خضير هادي من عاصمة الشعر والثقافة بغداد، وخرج بصور شعرية جميلة استوطنت ذاكرة محبيه الكثيرين.

ولد الشاعر في العام 1960 في الكرادة الشرقية في بغداد المدينة المسترخية على ضفاف دجلة، والصورة الشعرية كانت محطة عشقه الأولى، إذ تعلّق بها وهو في مدرسته الأولى مدرسة ذي قار الابتدائية في مدينة الثورة في بغداد (مدينة الصدر حاليًا) وهو في الثامنة من عمره، ثم انتقل إلى مدينة العبيدي وعاد وتزوج من مدينة الكرادة.

بدأ مشواره الشعري مع مجموعة من أصدقائه الشعراء أمثال حمزة الحلفي وجواد الحمراني وسمير صبيح وماجد عودة وهاشم الحرمي وغيرهم، وكانوا يلتقون في الاتحاد العام لشباب العراق وجمعية الشعراء الشعبية وهناك تفجرت طاقاتهم وهم يبحثون عن النجومية.

اتسع العشق لديه ليدفعه للدخول بعالم الشعر الكبير فشارك الشاعر في العديد من المهرجانات الطلابية وحاز العديد من الجوائز، وأول من غنى له كان المطرب محمد الشيخ بأغنية أنا آسف وبلا جدوى ولا تخلي بخاطري وكل على مودك، والكثير من الأعمال الأخرى.

وتعامل الشاعر مع العديد من المطربين الشباب مثل محمد عبدالجبار وحاتم العراقي وهيثم يوسف وصلاح البحر ومحمد الفارس وسلام حسن وغيرهم.

وشارك بعدة مسرحيات مع مجموعة من الفنانين منهم خضير أبو عباس وتمارا محمود، التي كانت تقدم على مسرح النجاح آنذاك.

سجل الشاعر أول شريط له في العام 1996 وهو من الأوائل الذين أدخلوا الفرقة الموسيقية مع الشعر أثناء إلقائه، حيث أسس مدرسة جديدة وخصوصية جميلة بإلقاء الشعر الشعبي الحديث، وصور عددًا من القصائد بطريقة الفيديو الكليب، وكذلك صور عملًا وطنيًا يتحدث عن وحدة العراق مع الفنان المصري شعبان عبد الرحيم.

وألقى هادي أمام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين قصيدة ”خمسة زايد خمسة“ عن شهداء العراق في الحرب الإيرانية العراقية، وبعد أيام من إلقائها في مجلس ضم شعراء كثرًا ذكر صدام حسين قصيدته مما مكّنه من شهرة واسعة حينها.

غادر العراق بالعام 2003 ليبدأ مشوار غربته بعدة دول منها سوريا والأردن ولبنان والإمارات وقطر والكويت.

وتوفي الشاعر الشعبي العراقي المشهور خضير هادي اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 59 عامًا إثر نزيف في الدماغ في أحد مستشفيات أربيل عاصمة إقليم كردستان.