الفنانة سوزان نجم الدين تتعرض لطارئ صحي أثناء التصوير (صورة)‎

نُقلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين إلى المستشفى، خلال الساعات الماضية، إثر تعرضها لوعكة صحية ألمت بها أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل ”ابن أصول“ المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكشفت التحاليل التي أجرتها نجم الدين عن تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة خضوعها للتصوير لساعات طويلة دون راحة.

وطمأن الطبيب المعالج الفنانة السورية وأسرة المسلسل التي نقلتها للمستشفى، على حالتها الصحية، ومن المقرر أن تغادر إلى منزلها في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

وكشفت المصادر أن سوزان نجم الدين ستعود لاستئناف التصوير غدًا الأربعاء، في ظل ضيق الوقت، واقتراب موسم دراما رمضان وعدم انتهائها من مشاهدها في المسلسل.

وتشارك سوزان في بطولة مسلسل ”ابن أصول“، حيث تجسد دور والدة الفنان المصري حمادة هلال، بطل العمل، وهو من إخراج محمد بكير.

وسبق للفنانة السورية المشاركة في الدراما المصرية بأكثر من عمل، أبرزها ”باب الخلق“ أمام الفنان الراحل محمود عبد العزيز، و“وش تاني“ مع النجمين كريم عبد العزيز وحسين فهمي.