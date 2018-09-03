خطوبة سوزان نجم الدين وسامي كليب في موسكو (فيديو)

احتفلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بحفل خطوبتها على الإعلامي اللبناني سامي كليب، أثناء تواجدهما في موسكو.

وهنأت مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري صديقتها سوازان، من خلال نشرها مقاطع فيديو للاحتفال في موسكو، عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”.

وعلقت: “أهنئ حبيبتي وصديقتي الفنانة السورية سوازان نجم الدين، على خطوبتها في موسكو إلى الإعلامي سامي كليب، منّك المال ومنها العيال بس يا رب ما ترجع في كلامها”.

يذكر أن سوزان نجم الدين انفصلت عن زوجها ووالد أبنائها الأربعة رجل الأعمال السوري سراج الأتاسي عام 2014، مرجعة السبب إلى اختلاف توجهاتهما السياسية.