استبعاد الممثل مايكل غامبون من مسلسل بسبب نسيانه كلمات دوره

كشف تقرير نشرته مؤخرًا صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، استبعاد الممثل البريطاني مايكل غامبون من مسلسل كوميدي جديد من المقرر عرضه على شبكة ”سكاي وان“، بعد نسيانه كلمات دوره أكثر من مرة.

ويشتهر الممثل البريطاني البالغ من العمر 78 عامًا، بتأديته دور ”دمبلدور“ في سلسلة أفلام هاري بوتر، وكان يشارك في الحلقة التجريبية من المسلسل الكوميدي ”بريدرز“ Breeders.

يجدر بالذكر أن الممثل البريطاني ”مارتن فريمان“ يشارك أيضًا في ”بريدرز“، والذي اشتهر بدوره الهوبيت ”بيلبو باغينس“ في أفلام الهوبيت، ودور الدكتور جون واطسون في مسلسل ”شيرلوك“.

ووفقا لما نشرته الصحيفة، تم استبعاد مايكل ذو الأصول الأيرلندية من المسلسل ذو الـ 10 أجزاء، والمقرر عرضه العام المقبل.

يأتي هذا الخبر بعد 4 سنوات من كشف مايكل مخاوف إصابته بالزهايمر وأنه ينوي اعتزال التمثيل لأنه لا يستطيع تذكر كلمات دوره، ولكن يُذكر أنه في وقت لاحق آنذاك قال الممثل إنه خضع لفحوصات من قِبل طبيبين أخصائيين زهايمر، ولحسن الحظ أشارت النتائج إلى عدم إصابته بالمرض.

وعلى الرغم من أن الفحوصات كشفت عدم إصابة مايكل بالزهايمر، إلا أنه كان يحرص على استخدام سماعات أثناء التمثيل، وذلك لمساعدته في التواصل مع موجه أو ملقن في حال نسي كلماته.

ومع ذلك، قال مصدر لم يُكشف عن هويته: ”مايكل ممثل رائع ويحظى بشعبية كبيرة، لكن يبدو أن كِبر السن تمكن منه، وأصبح يواجه صعوبة في حفظ السيناريو“.

وأكد متحدث باسم شبكة ”سكاي وان“ عدم مشاركة مايكل غامبون في ”بريدرز“، كما رفض متحدث باسم الممثل التعليق على الخبر.