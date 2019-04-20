طليقة زوج أنغام ترقص في عيد ميلادها على نغمات ”أشوف فيك يوم“.. والأخير يرد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لياسمين عيسى، طليقة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج الفنانة أنغام وهي في قمة سعادتها وترقص في حفل عيد ميلادها على أنغام أغنية ”أشوف فيك يوم“ للفنان عبدالفتاح الجريني.

وظهرت ياسمين بصحبة الفنانة أصالة، ومجموعة من أصدقائها، وكانت ترتدي فستانا أبيض، وتتمايل بكل سعادة، وأمامها قلب الكيك الذي جهز لها كاحتفال بيوم مولدها.

واعتبر متداولو الفيديو أن الحالة التي ظهرت عليها ياسمين بمثابة رسالة غير مُباشرة لطليقها، مستندين لكلمات الأغنية التي اختارتها.

ومن جهته، رد زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على انتشار المقطع وإرساله إليه من البعض، ونشر عبر حسابه الشخصي بـ“إنستغرام“، مُستخدمًا خاصية ”الاستوري“ قائلًا: ”لو حد عنده فيديو تاني يبعتلي وأنا أحب الخير للغير“، في إشارة إلى غضبه من إرسال الفيديو له من قبل عدد من الأشخاص.

وأضاف الموزع الموسيقى قائلا: ”ممكن أساعدكم وأعمل شير ستوري بنفسي، وأجيب ناس تعملكم شير كمان“، وتابع ساخرا: ”عقبال ما أشير فيديو تحرير غزة وتطهير سوريا“.

وكان إبراهيم متزوجا من ياسمين عيسى لمدة 10 سنوات، وأنجب منها طفلين، لكن مؤخرا تبين زواجه سرا من الفنانة أنغام.

وبعدما حدثت مشاكل عدة بين الطرفين بعد اكتشاف أمر زواجه تمسكت زوجته ياسمين عيسى بالطلاق فكان لها ما أرادت.