زوج أنغام يحدد شرط عودة طليقته إلى منزلها (فيديو)

ردّ الموزع الموسيقي المصري، أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام على طليقته ياسمين عيسى، التي عبّرت عن ضيقها بسبب تبادل ”إبراهيم“ و“أنغام“ القبلات على شاشات الفضائيات، مبينًا بأن عيسى“ رفضت الاستمرار مع زوجها بعد علمها بزواجه، فيما قبلت زوجته الأخرى بذلك.

وشاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان مقطع فيديو ظهر خلاله الموزع الموسيقي المصري، معربًا عن رفضه ما ورد على لسان طليقته وذلك عقب ظهوره مع زوجته، قائلًا إنه يحب ”ياسمين“ كثيرًا، ويحترمها ويعتز بها، لكن من حولها يؤثرون عليها سلبًا.

وقال ”إبراهيم“ خلال الفيديو، إنه ”بإمكان طليقته العودة إلى بيتها، والعيش معه ومع أبنائها، بشرط أن تبتعد عن الذين يحرضونها عليه“، مؤكدًا أنه ”لن يرد على أي شيء من أجل أولاده؛ لأنه لا يصح أن يرد عليها أمام الناس“.

وأكد بأنه ”لم يتخلَ عن أولاده ولم يترك منزله، كما أن أولاده يعيشون معه ومع والدته، وعندما يرغبون في العيش مع والدتهم يذهبون إليها“، موضحًا أنه ”تم حل جميع المشاكل بينهما بشكل ودي ودون اللجوء للقانون، ويريد أن يستمر في هذا الأمر“.

وكانت ياسمين عيسى، طليقة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، صرحت في وقت سابق، قائلة: ”لم أقبل على كرامتي أن تكون هناك زوجة أخرى معي، رغم أن أنغام قبلت أن تكون زوجة ثانية، خاصة بعد الإفصاح عن حبهما وتبادل القبلات أمام الكاميرات“.

وكانت ”ياسمين“ قد احتفظت بحضانة الطفلين ووجهت الشكر للموزع أحمد إبراهيم قائلة: ”شكرًا لأنك احترمت وجود طفيلن بيننا، ووافقت على الطلاق بشكل ودي ومحترم بعيدًا عن ساحات المحاكم“.

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