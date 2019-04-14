بالفيديو.. أنغام تهاجم الفنانين الذين انتقدوا زواجها

وصفت الفنانة المصرية أنغام، في مقابلة تلفزيونية، من انتقدوا زواجها من الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، بأنهم لا يعرفون معنى الحب والحياة، مؤكدة أن هذه حياتها وليس لأحد أن يتدخل فيها، وقالت لمنتقديها من الفنانين ”اللي يزعل يتفلق“.

وأضافت المطربة أنغام، خلال استضافتها في برنامج ”Carpool Karaoke بالعربي“، الذي يُقدّمه الإعلامي هشام الهويش، عبر تلفزيون دبي، أن الحياة مختلفة عن ما هم يتوقعون، مشيرة إلى أن كل شخص حُر في حياته يفعل ما يريد.

وأوضحت في رسالتها لمنتقديها قائلًة: ”انتوا مالكم، في حد خد منكم حاجة؟“، مشددّة على أنها لا تهتم بما يُقال، ولا تتابع ما يقوله المنتقدون، ورغم معرفتها الكاملة بأن البعض وجّه لها الشتائم، ولكنها أكدت ”هذا لا يهمني هذه حياتي“.

وعندما سألها مقدم البرنامج عن قولها ”ملهمش دعوة، تنطبق على الناس والفنانين“، فردت أنغام: ”بالعكس أصدقائي الفنانين هنأوني ومبسوطين بينا“.

وتابع هشام الهويش، ”لكن هناك فنانين زعلوا، انتي عارفة“، فقالت أنغام: ”يتفلقوا، اللي يزعل يتفلق“، ومن المعروف أن المطربة السورية أصالة، كانت من أشد المعارضين لهذا الزواج، خاصًة أن زوج أنغام، تجمعه صلة قرابة بالمخرج طارق العريان، زوج أصالة.

وفي فقرة أخرى من البرنامج، جاء الحديث عن المطربة السورية أصالة، من خلال طرح بعض أسماء المطربين في وضع المقارنة للاختيار بين الأقرب لها، وكانت البداية مقارنة بين المطربة شيرين عبدالوهاب، وأصالة، فأجابت أنغام، بشيرين، واصفًة إياها بأنها صديقتها.