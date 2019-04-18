مسلسلات يترقبها الجمهور وأخرى على الهامش.. دراما رمضان في عيون النقاد

وسط ترقب وحذر، ينتظر الجمهور المصري، موسم دراما رمضان 2019، ومن خلال طرح البروموهات والأفيشات الدعائية للمسلسلات الرمضانية، حدد البعض ما الذي سيشاهده في الشهر الكريم.

ولكن هذا وحده ليس مقياسًا، لأن جماهيرية بعض النجوم تفرض اسمها على شريحة كبيرة من الجمهور، ومع وضوح معالم المسلسلات المعروضة نجد أنفسنا أمام ما يقارب الـ25 عملًا دراميًّا في رمضان 2019.

ومن أبزر الأعمال المعروضة ”زلزال“ للفنان محمد رمضان، و“وُلد الغلابة“ لأحمد السقا، و“حكايتي“ لياسمين صبري، و“حدوتة مُرّة“، لغادة عبدالرازق، و“طلقة حظ“ لمصطفى خاطر، و“بدل الحدوتة 3″ لدنيا سمير غانم، و“لمس أكتاف“، لياسر جلال، و“لآخر نفس“ لياسمين عبدالعزيز، و“أبو جبل“، لمصطفى شعبان.

كما يظهر على الساحة عدد من النجوم الشباب منهم محمد ممدوح، بطل مسلسل ”قابيل“، وعلي ربيع، بطل ”فكرة بمليون جنيه“، ومحمد رجب، بطل ”علامة استفهام“، وحمادة هلال بـ“ابن أصول“، وغيرهم من النجوم والنجمات.

واستطلعت ”إرم نيوز“، آراء النقاد، حول المسلسلات التي يترقبها الجمهور في دراما رمضان 2019، وسر الاهتمام بها.

وقالت الناقدة المصرية ماجدة موريس، إن الجمهور اعتاد أن يترقب نجمات مثل، نيللي كريم، ويسرا، و نجومًا كعادل إمام، ويحيى الفخراني، لأن أعمالهم تحظى بجماهيرية عريضة، ولكن من المدهش أن أكبر النجوم، ليسوا متواجدين هذا العام، ولن يتم تعويض المشاهد بغيرهم.

وأضافت في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، أن ”الجمهور المصري سيترقب ظهور النجم محمد ممدوح، الذي يقوم بأولى بطولاته المطلقة في مسلسل ”قابيل“، إضافة إلى نجوم مثل: محمد فراج، وأحمد داوود“، لافتًة إلى أن ”الجمهور سيبحث عن نخبة من النجوم الذين نجحوا خلال السنوات الماضية“.

وأكدت أن سر اهتمام الجمهور بمشاهدة الفنان محمد ممدوح، بسبب نجاحاته الكبيرة التي حققها في مسلسل ”جراند أوتيل“، العام قبل الماضي، موضحًة أن الفنان ياسر جلال، سيكون على قائمة الترقب، لأنه بعد ”ظل الرئيس“، و“رحيم“، غيّر جلده الفني وأصبح له جمهور مختلف، فهو ممثل قديم يظهر في ثوب جديد واستطاع أن يعمل على نفسه خلال السنوات الماضية.

وأبدت الناقدة المصرية، اندهاشها من ظهور ياسمين صبري، في ثوب البطولة المطلقة للمرة الأولى، لافتًة إلى أنها ”ربما تكون موهوبة، ولكن الأعمال التي قدمتها سابقًا كان جمالها فيها أكثر سطوعًا من موهبتها“.

وأوضحت أنها ترى الفنانة دينا الشربيني، على نفس الوضع، فرغم نجاحها في بطولة جماعية بمسلسل ”جراند أوتيل“، إلا أنها لم تُقدم أدوارًا مهمة، ولن يحظ ”مليكة“، بالشعبية المنتظرة.

وأكدت ماجدة موريس، أن الإخراج والتأليف والنصوص الموجهة للمجتمع ستجد ترحيبًا أكبر، واصفًة موسم دراما رمضان 2019 بأنه ”موسم الاكتشافات“.

وأوضح الناقد المصري نادر عدلي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن الجمهور سيكون في انتظار كل ما هو متعلق بالنجوم، لافتًا إلى أن ”الجمهور يترقب ظهور محمد رمضان، هذا العام، خاصة أنه يظهر مع كاتب كبير بحجم المؤلف عبدالرحيم كمال“.

وتابع، الناقد المصري، أن الفنان أحمد السقا من النجوم الكبار، الذين ينتظرهم الجمهور، إضافة إلى الفنان محمد عادل إمام، وسر الاهتمام به هو تحقيقه للنجاح في تجاربه السابقة.

وأوضح، نادر عدلي، أن الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، على قائمة الترقب من الجمهور أيضًا، ”لأنها تخلق حالة من الكوميديا، التي لا ينافسها فيها أحد“.

وأكد الناقد المصري، أن ”المشاهد المصري سيحدد ما سيشاهده في ثلاثة الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث يكون المتلقي شاهد 10 مسلسلات، ومن اليوم الرابع يضع خريطة مشاهدته للأعمال وما سيتابعه وما يؤجله“.

وعن ياسمين عبدالعزيز ودينا الشربيني، أكد نادر عدلي، أن ”تجاربهما في السنوات السابقة لم تكن مرضية، فدينا اكتسبت 50% من الشعبية من خلال ظهورها السابق، لكن ياسمين، لم تكتسب أي شعبية تُذكر“.