بعد غياب ”الزعيم“ عن دراما رمضان 2019.. هل يسحب محمد إمام جمهور والده لـ“هوجان“؟

لا يزال مشهد غياب النجم الكبير عادل إمام، عن دراما رمضان، مسيطرًا على غالبية الجماهير المصرية والعربية، نظرًا لما يتمتع به الزعيم من شعبية جارفة، خاصًة بعد أن استقر صناع مسلسل ”فالنتينو“، على تأجيله رسميًا، ليخرج من سباق دراما رمضان 2019.

هذا الغياب، للزعيم والذي يحدث منذ سبع سنوات، ربما ارتأى للبعض أن وجود ابنه الفنان الشاب محمد عادل إمام، في السباق الرمضاني، بمسلسل ”هوجان“، ربما يعوضه ولو قليلًا.

وتواصلت ”إرم نيوز“، مع النقاد المصريين، لاستطلاع رأيهم حول إمكانية سحب محمد إمام، جمهور والده ”الزعيم“، لمسلسله ”هوجان“، والحصول على نسب مشاهدة أعلى تضمن له النجاح، في ظل تأجيل مسلسل ”فالنتينو“.

وقال الناقد المصري طارق الشناوي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إن محمد عادل إمام، لن يستطيع أن يسحب جمهور والده الزعيم عادل إمام، لمشاهدة مسلسله الجديد ”هوجان“، واصفًا هذا الأمر بـ“المستحيل“.

وأوضح، أن ”جمهور عادل إمام، شيء وجمهور ابنه محمد شيء آخر“، لافتًا إلى أن جزءًا من جمهور محمد إمام، عندما ”يوحشه“ عادل إمام، في شبابه يرون محمد؛ لأن هذا الجمهور يحس بشباب عادل في ابنه، إلا أن محمدًا لن يكون البديل، مضيفًا ”محمد إمام، موجود بسبب عادل إمام، وعشاقه“.

وقالت الناقدة المصرية عُلا الشافعي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“: ”لا توجد مقارنة بين محمد ووالده، خاصة أن محمد إمام، لديه جمهور ويظهر بتركيبة مختلفة ومعه نجوم الكوميديا، وهو ما يجعله مختلفًا تمامًا عن والده“.

وأضافت أن ”الحديث عن تعويض فنان بآخر أو ذهاب جمهور فنان لآخر، لن يحدث لأن كل فنان له جمهوره، فغياب عادل إمام أو يحيى الفخراني لا يُعوضه أحد، وكل منهم له جمهوره“.

يُذكر أن قرار تأجيل مسلسل ”فالنتينو“، لعادل إمام، جاء بعد تأكيد ”إرم نيوز“ في وقت سابق، على خروج العمل من ماراثون دراما رمضان 2019، رغم نفي صناع المسلسل في ذلك الوقت، وتكذيبهم مسألة التأجيل.

وشهد مسلسل ”فالنتينو“، لعادل إمام الكثير من الأنباء المتضاربة حول مصير العمل، خلال الفترة الماضية إلى أن تم تأجيله رسميًا، بعد توقف تصويره.

وكان السيناريست المصري محمد صلاح العزب، قد قال إن الفنان محمد عادل إمام، لن يجسد شخصية ”مصارع“، في مسلسل ”هوجان“، مؤكدًا في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“: ”يبدو من اسم المسلسل تعلق محمد إمام، برياضة المصارعة، لكنه سيظهر كشاب قوي يمتلك مقومات وقدرات عضلية، ويسكن في إحدى المناطق الشعبية“.

وأضاف: ”يأتي محمد إمام، إلى المنطقة الشعبية قادمًا من إحدى القرى النائية، التي تتحدث اللهجة الفلاحية، وهو ما يجعل محمد إمام، في حالة من التحدي لهذه اللهجة، حتى يتغلب على ما يواجهه في المنطقة الشعبية“.

واستطرد: ”سنقدم محمد إمام، في شخصية أقرب للكوميديا، كما أن شخصيته تحمل معاني القدوة في رحلة الصعود، وأنه لا يوجد مستحيل أمام أي شاب يأتي من الريف ليُصبح من صفوة المجتمع“.

مسلسل ”هوجان“، يقوم ببطولته محمد إمام، ويشاركه كريم محمود عبدالعزيز، ومحمد أسامة، الشهير بـ“أوس أوس“، والفنان صلاح عبدالله، وغيرهم، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.