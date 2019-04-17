جاسم النبهان.. الموت لاحق عائلته وخلا عزاء ابنه محمد من رفاق الدرب

عبر الإعلامي عادل النبهان عن أسفه خلال حضوره عزاء نجل الفنان الكويتي جاسم النبهان، لغياب رفاق الدرب من الفنانين والإعلاميين عن حضور العزاء.

وقال الإعلامي الكويتي إن العزاء خلا من فنانين وإعلاميين كان من المفترض حضورهم إليه.

وكتب في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“: ”بالأمس عزيت الأخ الفنان الأنسان جاسم النبهان بوفاة ولده محمد فلذة كبده والله يرحمه برحمته ويغفر له ، لكن شاهدت منظر آلمني صف المعزين بالمقبره خالي من رفقاء الدرب الفنانين وقيادين وزارة الأعلام ومحبين هذا الفنان الكويتي المعطاء واتمنى أن بتم تعزيته في أبنه لتخفيف الألم عنه“.

بالأمس عزيت

الأخ الفنان الأنسان جاسم @النبهان

بوفاة ولده محمد فلذة كبده والله يرحمه برحمته ويغفر له ،@

لكن شاهدت منظر آلمني

صف المعزين بالمقبره خالي من رفقاء الدرب الفنانين وقيادين وزارة الأعلام ومحبين هذا الفنان الكويتي المعطاء

واتمنى أن بتم تعزيته في أبنه

لتخفيف الألم عنه pic.twitter.com/1MJpjoKoIb — Adel النبهان ALhreez (@alhreez) April 17, 2019

وتوفي محمد نجل الفنان جاسم النبهان عن عمر 44 عامًا، أمس الثلاثاء، إثر وعكة صحية مفاجئة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يفجع بها الفنان الكويتي القدير بوفاة أحد أبنائه، حيث سبق واستشهد ابنه البكر طلال خلال الغزو العراقي، أثناء تصويره مظاهرة خرجت ضد الغزو آنذاك، وجسد مشهدًا تمثيليًا في أحد المسلسلات استشهاده.

كما سبق وفجع الفنان جاسم برحيل والدة نجليه المتوفين، الفنانة طيبة الفرج، والتي أنجبت له 6 أبناء، هم طلال وفاطمة ومحمد وعنود وعبدالله وعزيزة.

يذكر أن الفنان الكويتي جاسم النبهان واحد من أبرز فناني الكويت، وشهدت مسيرته الحافلة العشرات من المسلسلات والمسرحيات وعدد من الأفلام، إضافة إلى شهرته في دوبلاج أفلام الكرتون، وكانت أبرز شخصية قام بدوبلاجها ”القبطان نامق“ في المسلسل الكرتوني ”عدنان ولينا“.