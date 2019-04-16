وفاة محمد نجل الفنانين الكويتيين جاسم النبهان وطيبة الفرج

أعلن سعد الخيرالله عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، عن وفاة نسيبه محمد النبهان، نجل الفنان الكويتي جاسم النبهان، اليوم الثلاثاء.

انتقل الى رحمة الله اليوم الثلاثاء ١٦/٤/٢٠١٩ نسيبي واخوي / محمد جاسم محمد النبهان اسأل المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويكرم نزله ويوسع مدخله ويغسله بالماء والثلج والبرد والدفن اليوم بمقبرة صليبيخات بعد صلاة العصر باذن الله . #جاسم_النبهان pic.twitter.com/srxtAL6eLB — Saad.Alkhirallah (@SaadAlkhirallah) April 16, 2019

وتوفي نجل الفنان عن عمر 44 عامًا، جراء انتكاسة صحية مفاجئة بحسب ما ذكرته وكالة ”سوا“ المحلية، وسيتم دفنه بعد صلاة العصر بمقبرة صليبيخات.

ولم يتم الكشف عن ملابسات الانتكاسة الصحية التي أودت بحياة نجل الفنان.

وذكرت ناشطة عبر موقع ”تويتر“ أن الفنان جاسم النبهان دأب على زيارة نجله يوميا في المستشفى حتى وفاته.

ويعد الفنان جاسم النبهان واحدًا من أبرز فناني الكويت، وسبق له الزواج مرتين، وإحداهما كانت من الفنانة الراحلة طيبة الفرج، ولديه منها 6 أبناء من بينهم محمد النبهان، وابنتان من زوجته الأخرى.