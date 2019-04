وفاة محمد نجل الفنانين الكويتيين جاسم النبهان وطيبة الفرج

View this post on Instagram

أعلن سعد الخيرالله عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، عن وفاة نسيبه محمد النبهان، نجل الفنان الكويتي جاسم النبهان، اليوم الثلاثاء.