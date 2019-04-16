تكريم الدكتورة خلود وزوجها أمين (فيديو)

شاركت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، متابعيها، لحظة تكريمها رفقة زوجها أمين، وحصولهما على جائزة أفضل ثنائي، عن مجمل أعمالهما الخيرية عام 2018.

وأكدت الدكتورة خلود عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، اليوم الثلاثاء، أنها تعرضت للتنمر والسب والقذف في مسيرتها على السوشيال ميديا، منوهة إلى أنها استكملت طريقها نحو رسالة العطاء.

وكتبت: ”كل إنسان يسعى للأفضل ويتمنى القمة، لكن للأسف في عالم السوشيال ميديا بعض الناس ما تتقبل الإنسان الطموح والصريح، ودائمًا يسعوا إنهم يطيحونه“.

وتابعت: ”خلال مسيرتي في السوشيال ميديا تعرضنا لكل أنواع الهجوم، سبْ قذفْ تنمرْ تشهيرْ، وحتى دخلوا في نياتنا ولفقوا تهمًا وغيرها“.

وواصلت الفاشينيستا الكويتية: ”كل ما نتقدم خطوة كل ما يزيد الهجوم وتزيد العقبات، لكن بفضل إيماننا برب العالمين وثقتنا بأنفسنا ودعم جمهورنا قدرنا نصبر ونكمل طريقنا“.

واستطردت: ”استطعنا أن نحمل أعظم رسالة وهي رسالة العطاء والخير والرحمة، هذي الرسالة اللي تعدت حدود وطننا الغالي الكويت ووصلت للوطن العربي كله“.

وأعربت عن فخرها بهذه الجائزة بالقول: ”إحنا فخورين إن اليوم نتكرم كأفضل ثنائي وعن مجمل أعمالنا الخيرية اللي اخترنا ما نذكرها احتسابًا للأجر ومكملين بإذن الله نجاح وعطاء“.

كما توجهت بالشكر للقائمين على الحفل قائلة: ”شكرًا الشيخ دعيج وشكرًا للمنظمين على تكريمكم ودعمكم وتقديركم، وبإذن الله رسالة الخير ما راح تتوقف لآخر نفس“.

يُذكر أن الدكتورة خلود وزوجها أمين، من أكثر المتفاعلين عبر السوشيال ميديا، ويشاركان الجمهور أغلب لحظات حياتهما.