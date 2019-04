تكريم الدكتورة خلود وزوجها أمين (فيديو)

View this post on Instagram

. .. كل انسان يسعى للأفضل ويتمنى القمة لكن للاسف في عالم السوشال ميديا بعض الناس ما تتقبل الإنسان الطموح والصريح ودائما يسعوا انهم يطيحونه .. خلال مسيرتي في السوشال ميديا تعرضنا لكل انواع الهجوم .. سب قذف تنمر تشهير وحتى دخلوا في نياتنا ولفقوا تهم وغيره .. كل ما نتقدم خطوة كل ما يزيد الهجوم وتزيد العقبات لكن بفضل إيماننا برب العالمين وثقتنا بنفسنا ودعم جمهورنا قدرنا نصبر ونكمل طريقنا نصبر ونكمل طريقنا ونحمل اعظم رسالة وهي رسالة العطاء والخير والرحمة .. هذي الرسالة اللي تعدت حدود وطننا الغالي الكويت ووصلت للوطن العربي كله .. احنا فخورين انه اليوم نتكرم كأفضل ثنائي وعن مجمل أعمالنا الخيرية اللي اخترنا ما نذكرها احتساب للاجر ومكملين بإذن الله نجاح وعطاء .. شكرا الشيخ دعيج و شكرا للمنظمين على تكريمكم ودعمكم وتقديركم.. . وباذن الله رسالة الخير ما راح تتوقف لاخر نفس . ???????? . شكرا???? .