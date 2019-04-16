”الدي جي“ العالمي ”زاك“ يشارك في حفل تامر حسني بالسعودية (صور)

أعلنت الهيئة العامة للثقافة في السعودية، عن مشاركة الدي جي العالمي ”زاك“، في حفل الفنان المصري، تامر حسني، المقرر له أن يقام لأول مرة في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، الخميس المقبل 18 أبريل الجاري.

وكتب الحساب التابع للهيئة عبر ”تويتر“: أهل الرياض جاهزين؟، يشارك في حفل الفنان تامر حسني في الرياض دي جي زاك“.

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اهل الرياض جاهزززززززين؟! يشارك في حفل الفنان تامر حسني في الرياضدي جي زاك????

..#حفلات_الرياض #تامر_حسني pic.twitter.com/sre332zP6D — @360_live (@360LIVE2) April 15, 2019

ويستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي جديد في الرياض، يقام للمرة الأولى، في منتجع درة الرياض يوم 18 أبريل، وذلك حسبما أعلن حساب الهيئة العامة في تعليقه على الأفيش الدعائي للحفل، عبر ”تويتر“: ”الفنان المصري تامر حسني، لأول مره في العاصمة السعودية الرياض“.

ويقدم حفل تامر حسني، الإعلامي أسامة أبالخيل، والإعلامية رضوى مزين، ووضعت المملكة عدة إجراءات يلتزم بها الجمهور في الحفل.

يُذكر أن الـ“دي-جي“، زكريا، بات يُعرف بـ“زاك-ويلسون“، محققًا شهرة كبيرة، وقاده الولع بالموسيقى الصاخبة إلى تغيير كل شيء في حياته، وأصبح له حضور في عالم الموسيقى الإلكترونية وموسيقى التكنو في روسيا.