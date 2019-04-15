إجراء جراحة في المخ لمريض وهو مستيقظ في مستشفى بالسعودية (فيديو)

ناقش الإعلامي داود الشريان،‏ موضوع ”جراحة المخ في السعودية“ وكيفية إجراء عمليات جراحية لمرضى المخ وهم مستيقظين في مستشفيات المملكة.

وعرض برنامج ”داود الشريان“ المذاع على قناة sbc, مقطع فيديو من غرفة العمليات، لمريض تُجرى له عملية جراحة مخ وهو مستيقظ.

وثبة عالية للطب ..

وقفزة هائلة للجراحة ..

كوادر سعودية مؤهلة، تجري عمليات جراحة المخ والمريض مستيقظ، لتضع السعودية كرائد في هذا المجال موضوع حلقة الليلة #جراحة_المخ_في_السعودية الساعة 8 مساءً

حصرياً على قناة #SBC pic.twitter.com/d4Srvfuh0H — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 15, 2019

وأوضح الدكتور فيصل العتيبي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، خلال الحلقة، أن هذا النوع من العمليات موجود في المملكة منذ ٢٠٠٧ لكن تم تطويره بشكل لافت بمستشفيات المملكة الآن حتى صارت ذات صيت عالمي.

#داود يتعجب من دقة العمل الذي وصلت إليه المستشفيات السعودية في جراحة المخ، ويسأل:

الآلات اللي تشتغلون فيها، شكلها مرة دقيق!

والدكتور العتيبي يؤكد على دقتها:

دقيقة جدًا وتحت المجهر الجراحي؛ فهي أدوات مجهرية#جراحة_المخ_في_السعودية

على قناة #SBC pic.twitter.com/2C3txoVhkc — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 15, 2019

وأكد العتيبي أنه لا يمكن عمل الجراحة والمريض تحت التخدير العام، لأنه يجب فحص وتحديد مركز الكلام والتخاطب، أثناء العمل الجراحي.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج ”داوود الشريان”، أن جميع وظائف التخاطف لا توجد في مكان واحد بالمخ، فإذا كان الشخص أيمن فإن 95% من الوظائف توجد في يسار المخ، وإذ كان الشخص أيسر فإن 75% توجد في الجانب الأيسر من المخ.

د. فيصل العتيبي يتحدث بأنه لا يمكن عمل الجراحة والمريض تحت التخدير العام ويضيف:

يجب أن نفحص ونحدد مركز الكلام والتخاطب، أثناء العمل الجراحي#جراحة_المخ_في_السعودية

على قناة #SBC pic.twitter.com/wyaleDUOPD — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) April 15, 2019

من جانبها، قالت الدكتورة أمل مقيم، استشارية الفسيولوجية العصبية: ”نستخدم تقنيات ترصد الفسيولوجية العصبية أثناء العملية، سواءً كانت اللغوية، والحركية والحسية بشكل عام“.