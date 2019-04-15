إجراء جراحة في المخ لمريض وهو مستيقظ في مستشفى بالسعودية (فيديو)

إجراء جراحة في المخ لمريض وهو مستيقظ في مستشفى بالسعودية (فيديو)

المصدر: عبدالله المصري- إرم نيوز

ناقش الإعلامي داود الشريان،‏ موضوع ”جراحة المخ في السعودية“ وكيفية إجراء عمليات جراحية لمرضى المخ وهم مستيقظين في مستشفيات المملكة.

وعرض برنامج ”داود الشريان“ المذاع على قناة sbc, مقطع فيديو من غرفة العمليات، لمريض تُجرى له عملية جراحة مخ وهو مستيقظ.

 

وأوضح الدكتور فيصل العتيبي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، خلال الحلقة، أن هذا النوع من العمليات موجود في المملكة منذ ٢٠٠٧ لكن تم تطويره بشكل لافت بمستشفيات المملكة الآن حتى صارت ذات صيت عالمي.

 

وأكد العتيبي أنه لا يمكن عمل الجراحة والمريض تحت التخدير العام، لأنه يجب فحص وتحديد مركز الكلام والتخاطب، أثناء العمل الجراحي.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج ”داوود الشريان”، أن جميع وظائف التخاطف لا توجد في مكان واحد بالمخ، فإذا كان الشخص أيمن فإن 95% من الوظائف توجد في يسار المخ، وإذ كان الشخص أيسر فإن 75% توجد في الجانب الأيسر من المخ.

 

من جانبها، قالت الدكتورة أمل مقيم، استشارية الفسيولوجية العصبية: ”نستخدم تقنيات ترصد الفسيولوجية العصبية أثناء العملية، سواءً كانت اللغوية، والحركية والحسية بشكل عام“.

 

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