بعد إشاعة وفاتها.. نادية لطفي تكشف عن حالتها الصحية (فيديو)

أكدت الفنانة المصرية، نادية لطفي، أن حالتها الصحية جيدة، ولا صحة لما يتداوله الإعلام حول أنباء وفاتها.

وقالت الفنانة في مداخلة هاتفية لبرنامج ”حضرة المواطن“ الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على فضائية ”الحدث اليوم“، ”صحتي زى الفل والأجل بيد الله“.

وأضافت أنها استقبلت الفنانة دلال عبد العزيز، والإعلامية بوسي شلبي، وباتي ابنة الفنانة الراحلة، ناهد شريف، الأحد بمستشفى القصر العيني.

ونشرت بوسي شلبي صورة خلال زيارتها عبر صفحتها الشخصية بموقع ”إنستغرام“، وكتبت: ”نادية لطفي الفنانة الجميلة كانت من أصدقاء ناهد شريف ولها مواقف مهمة في وقت علاجها“.

ونادية لطفي، ممثلة مصرية أثرت العمل السينمائي المصري بعشرات الأعمال في زمن الفن الجميل، وتزوجت في حياتها ثلاث مرات ولها ابن وحيد يعمل بعيدا عن الوسط الفني.