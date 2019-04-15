شيرين عبد الوهاب تحيي حفلًا غنائيًا لأول مرة في الرياض

أعلن الحساب الرسمي للجنة الفنية للهيئة العامة للثقافة بالسعودية عبر ”تويتر“، عن إحياء المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، حفلًا غنائيًا لأول مرة في مدينة الرياض بالمملكة.

وأكد الحساب من خلال ”الأفيش“ الدعائي للحفل أنه سيقام في فندق الهيلتون، يوم السبت الـ27 من أبريل الجاري، على أن تتوفر التذاكر في جميع فروع ”فيرجن ميجا ستور“.

وكتب الحساب: ”الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لأول مرة في العاصمة الرياض“.

يذكر أن أول حفل غنائي أحيته شيرين في السعودية كان في مدينة جدة، يوم 19 يونيو 2018، وتم تخصيصه للنساء فقط، ووجهت وقتها دعوة خاصة لسيدات جدة لحضور حفلها الأول، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.