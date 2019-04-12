أزمة إيقاف شيرين عبدالوهاب عن الغناء تُربك حسابات روتانا

استضاف سالم الهندي، رئيس شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، خلال فبراير/ شباط الماضي، الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، في حفل عشاء على هامش حفلها الذي أقامته في دولة الكويت، وتناقشا حول إمكانية عودة شيرين، إلى ”روتانا“ مرّة أخرى.

وأكد زوج شيرين النجم حسام حبيب، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، توصل الثنائي لاتفاق حول التعاقد من جديد، لافتًا إلى أن شيرين متحمسة للعودة في ظل تعاقدات ”روتانا“ السابقة مع عدد من الفنانين المقربين لها.

وأوضح، أن شيرين تلقت اتصالًا هاتفيًا من الفنانة أنغام، لحضور حفل إطلاق ألبومها الجديد الذي أقامته ”روتانا“ قبل أيام، لكنها اعتذرت حتى لا يتم تفسير الأمر بصورة خاطئة في ظل أزمة إيقافها عن الغناء.

وتابع حسام قائلًا: ”كان هناك اتفاق على إنهاء انضمام شيرين لروتانا، خاصة بعد الموافقات المبدئية بين الطرفين، وإقامة مؤتمر صحفي تنظمه روتانا لإعلان العودة، إلا أن أزمتها أربكت الحسابات، وتم تأجيل كل شيء لحين الانتهاء من أزمتها مع نقابة المهن الموسيقية“.

يُذكر أن نقابة المهن الموسيقية في مصر، قررت وقف شيرين عبدالوهاب، عن الغناء؛ بعد اتهامها بالإساءة لبلدها، على خلفية تصريحات لها في حفلها الغنائي الذي أقامته في البحرين قبل نحو شهر.