”المنتجين السعوديين“ تبرئ ”الإعلام“ من دعوة سمية الخشاب.. وتتجاهل ختم الرسول

نفى عضو جمعية المنتجين السعوديين غازي العمري بشكل قاطع توجيه وزارة الإعلام أي دعوة للفنانة المصرية سمية الخشاب.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، قال ”العمري“: ”بصفتي عضوًا في الجمعية فإن الدعوة التي تمت باسم الجمعية تبناها أحد الأعضاء، وهو ممثل معروف، وقد دعا الممثلة المصرية لزيارة السعودية بصفة شخصية، ولا علاقة لوزارة الإعلام بالدعوة ولا التكريم ولا الهدايا المقدمة“.

وأضاف أن مثل هذه الدعوات عادة ما تتم بصفة خاصة بين أعضاء الجمعية والفنانين والممثلين على سبيل التعاون الفني والإنتاج التلفزيوني.

فيما لم يوضح ”العمري“ حقيقة حصول الفنانة المصرية على درع تحمل ختم النبي عليه الصلاة والسلام.

وسبق أن أثارت الفنانة المصرية جدلًا بعد أن ادعت أن ”وزارة الإعلام السعودية كرمتها كضيفة شرف لملتقى المرأة السعودية“، وردت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية آنذاك على ادعاء ”الخشاب“، مؤكدة أن التكريم اقتصر على السعوديات، وأن ما قيل عن تكريم الفنانة المصرية غير دقيق، وأنه تم توزيع دروع تذكارية للمشاركات فقط في الملتقى ومن بينهن الفنانة المصرية.

والتزمت وزارة الإعلام السعودية الصمت، في ظل نفي ملتقى المرأة السعودية حصول ”الخشاب“ على تكريم، بينما أصرت هي على حصولها على واحد، كما لم تعلق بشأن منح جمعية المنتجين السعوديين ختم الرسول للفنانة.

وكان كثير من السعوديين قد انتقدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة النجمة المصرية إلى ما قالوا إنها مناسبة يجب أن تقتصر على السعوديات فقط، فيما انتقد البعض منهم الخشاب وتاريخها الفني بشكل عام، إضافة إلى أن نشرها صورة أكدت فيها منحها درعًا تحمل ختم الرسول عليه الصلاة والسلام من قبل جمعية المنتجين السعوديين، أثار غضبًا بين ناشطين، حيث اعتبرها كثيرون خطوة مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، وتتطلب محاسبة المسؤولين عنها.