”المنتجين السعوديين“ تبرئ ”الإعلام“ من دعوة سمية الخشاب.. وتتجاهل ختم الرسول

. كل الشكر والتقدير لوزاره الإعلام السعوديه لتكريمي ودعوتي كضيفه شرف لملتقي المرأه السعوديه الثالث بالرياض وكل الحب والشكر لجمهوري الحبيب في المملكه اللي استقبلوني بالورود والحب والحفاوه ❤️???? #سمية_الخشاب #مصر #السعودية #الامارات #العراق #لبنان #دمشق #تونس #بيروت #الجزائر #الرياض #المغرب #مراكش #بغداد #حلب #القاهرة #سميه_الخشاب #egypt #ليبيا #سوريا #قطر #فلسطين