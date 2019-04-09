بالصور.. سمية الخشاب تختم زيارتها المثيرة للجدل إلى السعودية بأداء مناسك العمرة‎

اختتمت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، زيارتها المثيرة للجدل إلى السعودية، بأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، قبل مغادرة البلاد بعد نحو أسبوع من وصولها إلى المملكة.

ونشرت نجمة الغناء والدراما، على حسابها في موقع ”تويتر“، صورة لها برفقة والدتها، بينما تظهر خلفهما الكعبة المشرفة، وكتبت معلقةً ”أنا وأمي الحبيبة في مكة المكرمة ،اللهم تقبل منا صالح الأعمال“.

وظهرت الخشاب في الصورة، مرتدية عباءة سوداء وقد غطت شعرها بحجاب، في زي مغاير لزيها المتحرر والذي حافظت على ارتدائه في مشاركتها ببضع مناسبات في السعودية خلال الأيام الماضية.

وأحاط الجدل بزيارة الخشاب إلى السعودية في مناسبتين، الأولى عندما تمت دعوتها إلى ملتقى نسائي نظمته وزارة الإعلام السعودية يومي الخميس والجمعة الماضيين، وكرمت فيه عددا من نساء المملكة المتميزات في عدة مجالات، بجانب تكريم الخشاب كضيفة شرف في الملتقى.

إذ انتقد كثير من السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة النجمة المصرية إلى ما قالوا إنها مناسبة يجب أن تقتصر على السعوديات فقط، فيما انتقد البعض منهم الخشاب وتاريخها الفني بشكل عام.

كما أثار تكريم جمعية المنتجين والموزعين السعودية، للفنانة المصرية، غضباً واسعاً في المملكة بعد ما تسلمت الخشاب درعاً تتضمن شعارًا بلون ذهبي لختم النبي عليه الصلاة والسلام، ذي الكلمات الثلاث ”محمد رسول الله“، بجانب اسم الجمعية.

◘◘ سمية الخشاب تؤدي مناسك العمرة في الأراضي المقدسة بصحبة والدتها pic.twitter.com/3YvbTCr4ez — أخبارك.نت (@akhbarak) April 8, 2019

فقد اعتبر كثير من المدونين السعوديين، مبادرة الجمعية السعودية مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام، وتتطلب محاسبة المسؤولين عنها.

ووصل انتقاد دعوة الخشاب إلى السعودية وتكريمها، إلى الصحافة المحلية، وحضر اسمها في مقالات رأي لكتاب سعوديين اتفقوا مع انتقادات مواطنيهم لمشاركتها في مناسبات ثقافية واجتماعية ببلادهم.

ولم ترد النجمة المصرية على سيل الانتقادات تلك، وحرصت في ظهورها بالمملكة على شكر كل من دعاها ورحب بها واستقبلها خلال أيام تواجدها في المملكة التي أشادت بها وبنسائها.