أحمد سعد يكشف للمرة الأولى حقيقة اعتدائه بالضرب على سمية الخشاب (فيديو)‎

علق الفنان المصري أحمد سعد للمرة الأولى على انفصاله عن مواطنته الفنانة سمية الخشاب بعد عام ونصف العام فقط من الزواج، وهو الخبر الذي أثار ضجة كبيرة.

وأكد سعد – في مقابلة على قناة ”دبي“ – أنه ليس غاضبًا إطلاقًا من انفصاله عن سمية الخشاب وليس لديه مشاكل معها لأن الناس تتزوج وتنفصل بالمعروف.

وعن حقيقة تعديه بالضرب عليها وهو الأمر الذي دفعها لإصدار كليب ”بتستقوى“ فور انفصالهما، والذي يتحدث عن العنف ضد المرأة، قال: ”الناس بتقدر تميز كويس جدًّا مين اتكلم في وقت ما كان زعلان.. وكل واحدة تتخانق معها تطلع تشتمك طب ليه مشتمتكش وإنتوا خارجين وكويسين مع بعض وإنتوا عايشين مع بعض حياة كويسة“.

وشدد أحمد سعد على أن هناك أخبارًا موجهة يتم نشرها بغرض الإساءة اليه، وطوال الفترة الماضية يرفض الرد عليها، لافتًا إلى أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه، وأنه ليس لديه أزمة شخصية واتخذ قرارًا نهائيًّا بالانفصال.

وأهدى المطرب المصري أغنيته الأخيرة ”مالكش مكان“ لكل من وصفهم بأنهم يحاولون الطعن بشخصيته، والتحدث بشكل غير صحيح عنه.

وكانت الفنانةُ المصرية سمية الخشاب، كشفت كواليس علاقتها بزوجها الفنان أحمد سعد، موضحةً أنها هي مَن طلبت الطلاق، وليس هو من قرر الانفصال عنها.