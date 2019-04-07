ردًا على منتقديها.. سمية الخشاب تنشر درع تكريمها من ملتقى المرأة السعودية (صور)

ردّت الفنانة المصرية سمية الخشاب، على اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث، بشأن الجدل الذي أُثير حول تكريمها من الملتقى، بنشرها درع التكريم وصورتها أثناء تسلمها الجائزة.

وجاءت هذه الصورة من جانب الفنانة سمية الخشاب، لتكشف أن التكريم صحيح بعكس ما صرحت به اللجنة المنظمة للملتقى.

وشاركت ”الخشاب“، متابعيها عبر ”تويتر“، هذه الصورة، دون أي تعليق، من جانبها رافعة شعار: ”الصورة وحدها تكفي“.

وأثارت سمية، الجدل مجددًا بين المتابعين الذين أصبحوا في حيرة من أمرهم، فقال متابع: ”نصدق مين أنت أم هم أو بطتكم بطت بطن بطتنا“، وأضاف آخر: ”قريبًا راح تسمعين أخبار محاسبة الخروف اللي جابك عندنا“.

في حين رحب بها متابع قائلًا: ”حياك الله سمية نورتينا“، وألمح متابع إلى أن هذا التكريم تم نفيه فقال: ”وزارة الثقافة والإعلام السعودية صرحت بأنه لم يتم تكريمك بل تم على طلبك، عمومًا سيحاسب الكل، وانتظري الأخبار“.

وكانت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث، قد أكدت أن التكريم جاء بناء على خطابٍ تلقته اللجنة من جمعية ”مصريون في حب الخليج“ يطلب مشاركة سمية الخشّاب، خاصة أنها تشغل منصب رئيسة جمعية الثقافة والفن، على أن تتمثل مشاركتها في كلمة للتعبير عن مكانة المرأة السعودية التي وصلت إليها خارج المملكة من خلال منظور عيون خارجية.