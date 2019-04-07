تكريم جديد لـ“سمية الخشاب“ بدرع عليها ختم الرسول يثير غضبًا في السعودية

أثار تكريم جمعية فنية سعودية، للفنانة المصرية سمية الخشاب، غضبًا واسعًا في المملكة، بعد أن تسلّمت النجمة المعروفة درعًا عليها ختم الرسول محمد -عليه الصلاة والسلام- ما أثار ردود فعل غاضبة، ومطالب بمحاسبة المسؤولين.

وتزور ”الخشاب“ السعودية منذ أيام، حيث تمت دعوتها للتكريم ضمن ملتقى نسائي تنظمه وزارة الإعلام السعودية، وكرمت فيه عددًا من نساء المملكة المتميزات في عدة مجالات، إلى جانب تكريم الخشاب كضيفة شرف على الملتقى.

وقبيل مغادرتها السعودية، قامت جمعية المنتجين والموزعين السعودية، بدعوة الفنانة المصرية وتكريمها أيضًا، وتسليمها درعًا تتضمن شعارًا بلون ذهبي لختم النبي -عليه الصلاة والسلام- ذي الكلمات الثلاث:“محمد رسول الله“، إلى جانب اسم الجمعية.

وأظهرت صور التكريم التي نشرتها ”الخشاب“ عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تسلمها الدرع، بينما يقف بجانبها رئيس الجمعية محمد الغامدي وأعضاء فيها.

كل التقدير لجمعيه المنتجين والموزعين السعوديه علي تكريمي وكل الشكر لرئيس الجمعيه الأستاذ محمد الغامدي وأعضاء الجمعيه والفنانين السعوديين الذين استقبلوني بكل الحب والحفاوه ???????? pic.twitter.com/Qs0dXfNjdu — Somaya ElKhashab (@somayaelkhashab) April 7, 2019

وأثارت تلك الصور ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبر كثير من المدونين السعوديين، مبادرة الجمعية السعودية مسيئة للرسول -عليه الصلاة والسلام-، وتتطلب محاسبة المسؤولين عنها.

ولم يغب المدافعون عن مبادرة الجمعية وتكريم الخشاب عن جدل اندلع بشكل رئيس على موقع ”تويتر“ الأكثر استقطابًا للسعوديين، وسط توقعات بصدور توضيحات حول ما جرى.

وقال الأمير السعودي ”سطام بن خالد آل سعود“ في تعليق غاضب:“جمعية المنتجين والموزعين السعوديين تكرّم سمية الخشاب، وتُهديها ختم الرسول ﷺ والسبب أغنيتها الجديدة، هذا استفزاز واستخفاف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، خاصة رمزية الجائزة، وأن تهدى بسبب أغنية، وأبغى أفهم وش دخل الجمعية بالفن؟!“.

جمعية المنتجين والموزعين السعوديين تكرم سميه الخشاب وتهديها ختم الرسول ﷺ والسبب أغنيتها الجديده !!

هذا إستفزاز وإستخفاف بكل ما تحمله الكلمة من معنى وخاصه رمزيه الجائزة وأن تهدى بسبب أغنيه وابغى أفهم وش دخل الجميعه بالفن pic.twitter.com/5rd1jJP0mv — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) April 7, 2019

وكتب المغرد المعروف نايف بن خالد، في ردٍ غاضب أيضًا:“خرفان #جمعية_المنتجين_والموزعين_السعوديين يكرمون بنت الخشب على تاريخها المشرف الطاهر، لذلك يأملون أن تصبح قدوة للمرأة السعودية دائمًا وأبدًا، ممتاز.. ودي أصفق لهم بس مشغول حاليًا طالع من الدوام“.

خرفان #جمعية_المنتجين_والموزعين_السعوديين يكرمون بنت الخشب على تاريخها المشرف الطاهر

لذلك يأملون أن تصبح قدوه للمرأة السعودية دائماً وأبداً ممتاز .. ودي اصفق لهم بس مشغول حاليا طالع من الدوام . pic.twitter.com/SOAx0SBGf9 — نَــايف بن خَـــالد ???????? (@naaif2828) April 7, 2019

وقال المدون والكاتب عبدالله الطويلعي في تعليقه على الوسم ”#ختم_الرسول_ليس_للعبث“، ”جمعية المنتجين والموزعين السعوديين، رئيس الجمعية محمد الغامدي شوفوا نظرته“.

جمعية المنتجين والموزعين السعوديين

رئيس الجمعية محمد الغامدي

شوفوا نظرته ????#ختم_الرسول_ليس_للعبث pic.twitter.com/mdXmX3Lsxh — عبدالله الطويلعي (@abdullah113438) April 7, 2019

وكتبت الأكاديمية السعودية ”سعاد الشمري“ في ردٍ على مغرد وصف الفنانة الخشاب بـ ”الساقطة“، قائلةً:“طيب ليش تطعن بشرفها، وتحطها ساقطة، يمكن عند الله هي أقرب منك، ليش مستمرون بالدفاع عن رسول الله بقذف، وتفسيق، وشتم الآخرين، اعترض على من فعل ذلك، ووجّه سهامك له، واتركوا الأعراض، والحلقة الأضعف بالموضوع، لماذا لا ترتقون“.

طيب ليش تطعن بشرفها وتحطها ساقطه يمكن عند الله هي اقرب منك

ليش مستمرين بالدفاع عن رسول الله بقذف وتفسيق وشتم الآخرين ⁉️

اعترض على من فعل ذلك ووجه سهامك له واتركوا الاعراض والحلقه الاضعف بالموضوع

ماش ما ترتقون ???????? https://t.co/ANs88TQZ3f — سعاد الشمري (@SouadALshammary) April 7, 2019

وأثار تكريم الفنانة المصرية قبل يومين، جدلًا أيضًا بعدما اعتبر مدونون سعوديون من الجنسين، أن ملتقى المرأة السعودية الثالث الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي يومي الخميس والجمعة الماضيين، خاص بالمرأة السعودية وإنجازاتها، وأن أي تكريم فيه يجب أن يقتصر على السعوديات.

وكانت ”الخشاب“ قد وصلت السعودية برفقة والدتها لحضور الملتقى النسائي على أن تؤدي مناسك العمرة في طريق عودتها إلى بلادها.