محامي شيرين عبدالوهاب يطالب نقابة الموسيقيين بإلغاء قرار توقيفها عن الغناء

طالب حسام لطفي، محامي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، في خطاب رسمي وجهه للفنان المصري هاني شاكر، بصفته رئيسًا لنقابة المهن الموسيقية المصرية، بـ“إلغاء قرار توقيف شيرين عن الغناء“، على خلفية اتهامها بالإساءة لمصر في حفلها الغنائي الأخير بمملكة البحرين.

وأوضح محامي الفنانة المصرية أنه تلقى خطاب النقابة الذي ينص على مثول شيرين عبدالوهاب للتحقيق، الأربعاء المقبل، الموافق 27 مارس الجاري.

ودعا حسام لطفي النقابة، متمثلة في رئيسها، بإلزام الشاكي تقديم فيديو تسجيل الحفل -محل الأزمة- وذلك لمقارنته بمقطع الفيديو ”الممنتج“ والذي تم تداوله عبر الإنترنت.

وشرح محامي الفنانة المصرية أسباب مطالبته بإلغاء قرار التوقيف، لأن مقولة شيرين كانت بناءً على طلب إحدى الحاضرات للحفل تقديم أغنية ”مشربتش من نيلها“، فرفضت شيرين، معللة رفضها بأن هذه الأغنية تسببت في أخذها حكمًا بالحبس قبل أن يتم الإلغاء لانتفاء الجريمة.

وأكد أن طالبة الأغنية استكملت حديثها مع شيرين، مطمئنة إياها بأنها على أرض غير مصرية، فقالت شيرين: ”هنا أتكلم براحتي، في مصر ممكن يسجنوني“.

وتابع المحامي في خطابه: ”نطالب بإلغاء قرار الوقف إعلاء لقرينة البراءة الملازمة للإنسان، قبل معاقبته ومواجهته بالدليل ومناقشته فيه“.

وأكد على التزام شيرين بالمثول للتحقيق، ما لم ترَ اللجنة تعديله لاحقًا لورود التقرير.