شيرين عبد الوهاب: ما نُسب لي غير صحيح والفيديو ”ممنتچ“

أنكرت المطربة شيرين عبدالوهاب التصريحات المنسوبة إليها خلال حفلها في البحرين، بأنها الآن تستطيع الكلام وأن من يتحدث داخل مصر قد يكون مصيره السجن، مشيرة إلى أنها أقوال مقطوعة من سياقها.

وكتبت شيرين تغريدات توضيحية بشأن ما جرى، عبر حسابها بموقع ”تويتر“ تقول فيها: ”عاوزة أتكلم من قلبي مع كل واحد من أهل بلدي الحبيبة، ومن أهلي وأصدقائي وزملائي؛ اللي قدروا يفهموا ويصدقوا إني لا يمكن أسيء لبلادي اللي أنا كلي من خيرها ولا يمكن أنكر فضلها عليا، بجد باشكركم وباحبكم، وبعتذر للي أساء فهم كلامي من كل قلبي“.

وأوضحت شيرين أن قنوات مأجورة قامت بقطع أقوالها من سياقها؛ حيث قالت: ”بالنسبة للقنوات المأجورة من خارج مصر، اللي خدت كلامي وخرجته عن سياقه تماماً وحاولت تستغله ضد بلدي؛ بقولهم إن بلدي خط أحمر، وعمركم ما هاتفرقوا بيني وبينها“، مضيفة: ”أحب أوضح لكل الناس اللي حقهم يعرفوا إن ما كُتب عني في الصحافة ونُسب لي غير صحيح بالمرة، وتقدروا تتحقوا من صحة كلامي من الفيديو الموجود مع إنه ممنتچ عن قصد علشان يطلعني غلطانة“.

وبشأن التصريحات المنسوبة إليها، قالت شيرين: ”ما قيل على لسان النقابة والصحافة إني قلت (أنا هنا أتكلم براحتي عشان اللي بيتكلم في مصر بيتحبس)، وطبعا ده مش حقيقي، وماقلتهوش، لأن الكلمة بتفرق! اللي قلته نصاً وهو موجود بالفيديو ”أنا هنا أتكلم براحتي عشان في مصر ممكن يسجنوني“ – فيه فرق كبير بين الجملتين“.

وتابعت شيرين: ”أنا كنت بتكلم عن موقف شخصي لما هزرت على المسرح من قبل ورُفعت عليا دعاوى وصدر حكم بسجني سنة وسددت كفالة، واستأنفت واتلغى الحكم في الاستئناف! وبعدين اترفع عليا جنحة مباشرة عن نفس الواقعة، واتحكم فيها بعدم اختصاص القضاء المصري بما وقع في الشارقة؛ هذا ما كنت أقصده والله أعلم بالنوايا.. بحبك يابلدي مهما حصل، ودايماً تحيا مصر“.

بالنسبة للقنوات المأجورة من خارج مصر، اللي خدت كلامي وخرجته عن سياقه تماماً وحاولت تستغله ضد بلدي؛ بقولهم إن بلدي خط أحمر، وعمركم ما هاتفرقوا بيني وبينها. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) March 24, 2019

أحب أوضح لكل الناس اللي حقهم يعرفوا إن ما كُتب عني في الصحافة ونُسب لي غير صحيح بالمرة، وتقدروا تتحقوا من صحة كلامي من الفيديو الموجود مع إنه ممنتچ عن قصد علشان يطلعني غلطانة. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) March 24, 2019

ما قيل على لسان النقابة والصحافة إني قلت (أنا هنا أتكلم براحتي عشان اللي بيتكلم في مصر بيتحبس)، وطبعاً ده مش حقيقي، وماقلتهوش، لأن الكلمة بتفرق! — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) March 24, 2019

اللي قلته نصاً وهو موجود بالفيديو "أنا هنا أتكلم براحتي عشان في مصر ممكن يسجنوني" – فيه فرق كبير بين الجملتين! — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) March 24, 2019