شاهد آثار الدماء.. المغنية شاهيناز تتهم طليقها بضربها وخطف ابنهما

أعلنت المطربة المصرية شاهيناز ضياء الدين، نجمة الموسم الخامس من برنامج ”ستار أكاديمي”، تعرضها للضرب المبرح، والاعتداء عليها هي ووالدتها من قبل طليقها رجل الأعمال إيهاب محمود؛ ما تسبب فى آثار وجروح وكدمات على وجهها، بسبب خلافات بينهما.

وكتبت شاهيناز عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى ”فيسبوك“: ”حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا إيهاب يا ابن باهرة، ضربني وبهدلني أنا وأمي ومش عايز يديني ابني ليا ربنا يجيبلي حقي“.

ونشرت المطربة ضياء الدين، صورًا لها تُظهر إصابتها في وجهها، والدماء تسيل من أنفها؛ ما أثار حالة من التعاطف والتضامن مع المطربة ضد طليقها رجل الأعمال.

يذكر أن المطربة الشابة شاهيناز، هي نجمة الموسم الخامس من برنامج ”ستار أكاديمي“ وكانت تزوجت عام 2014 من رجل الأعمال إيهاب محمود، لكنها أعلنت انفصالها عنه، بعد زواج دام مدة عام ونصف العام، وكتبت وقتها عبر حسابها على ”فيسبوك“: ”قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على كل شيء“، ورزقت بمولود -أطلقت عليه اسم ”مالك“- في شهر آب/ أغسطس 2015.