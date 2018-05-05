محمد شاهين: “ستار أكاديمي” أفضل برنامج لاكتشاف المواهب (فيديو)

قال الفنان المصري محمد شاهين إن برنامج “ستار أكاديمي” هو أفضل برنامج لاكتشاف المواهب في الوطن العربي، لأنه يكشف حياة الفنان أمام الجمهور ليتيح لهم مساحة أكبر للاختيار بدقة.

وعن مفتاح نجاح أي متسابق أمام لجنة التحكيم، أكد شاهين أن ثقة الفنان بنفسه وموهبته أهم سبب للفوز، بالإضافة إلى اجتهاده وتدرّبه المستمر على الأغاني التي يقدمها، للظهور بشكل جيد، معربًا عن أمله بالتعاون مع الفنان بهاء سلطان في أغنية ديو قريبًا.

وأضاف الفنان شاهين، نجم ستار أكاديمي في الموسم العاشر، في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، أن اشتراكه في أغنية “يللا يا بلادي”، التي سيتم طرحها قريبًا لمؤازرة المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم، جاءت عن طريق الفنان مينا عطا، الذي عرض عليه الفكرة، والكلمات، والألحان، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور لأن كلماتها حماسية ووطنية.