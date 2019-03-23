شمس الكويتية تهاجم مذيع BBC بسبب ”الحذاء الذهبي“ (فيديو)

هاجمت الفنانة شمس الكويتية مذيع برنامج ”تريندينغ“ على قناة ”BBC“ بعدما استعرض حفلتها وانتقدها بشكل غير مباشر، وزعم أنها ترتدي حذاءً مرصعًا بالذهب.

ونشرت شمس مقطع فيديو للمذيع، على صفحتها بـ“إنستغرام“، وردت عليه بقسوة قائلة: ”أنا راح أخلي الجزمة هي ترد عليك إذا كانت ذهب“، في إشارة لنفي ما قاله على لسان المتابعين.

وفي الفيديو، أجاب مذيع ”تريندينغ“ ردًا على سؤال استباقي لـ“شمس“ طرحه بالبرنامج وهو: ”لماذا يا بـBBC تهتمون بأخبار سخيفة تتعلق بي؟“، قائلًا: ”إننا نهتم بكل ما هو تريند وما يتداوله الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانوا يتحدثون عن حفلك وما كنت ترتدينه فيه“.

وعرض المذيع مقطع فيديو للفنانة الكويتية وهي ترقص في الحفل، وبجوارها الراقصة المصرية ”دينا“، وبدا من العرض أنه ينتقد تحول الحفل الغنائي لمسرح رقص.

وكانت شمس قد أحيت قبل أسبوع حفلًا غنائيًا بمدينة دبي الإماراتية، ونشرت عبر حسابها الرسمي بـ“إنستغرام“ فيديو دعائيًا للحفل، وعلقت: ”انتظروني في فندق كراون بلازا دبي، هنولعها، ناطرتكم“.

يذكر أن آخر أعمال شمس كليب ”ابن الـ“، من كلمات الغيم، ألحان فراس الشذر، توزيع مهند غازي، ومن إخراج محمد عبدالعظيم.

وفي وقت سابق، ظهرت الفنانة الكويتية وهي ترقص بعدة فساتين أثارت ضجة وموجة انتقادات، كان آخرها الفستان الفضي الجريء الذي ظهرت به وهي تحيي إحدى حفلات الأعراس قبل أسابيع، إضافة إلى فستان أصفر قصير بشكل لافت.