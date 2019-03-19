الفنانة الكويتية نورة العميري ”تحلق“ شعرها (فيديو وصور)

ظهرت الفنانة الكويتية نورة العميري في مقطع فيديو، وبضع صور نشرتها في حسابها على موقع ”سناب شات“، بإطلالة جديدة.

ورغم أن ”العميري“ اشتهرت بقصة شعرها القصيرة، إلا أنها اتخذت قرارًا أكثر جرأة بحلقه، بعد أن وثقت قيام الحلاق بحلق وقص شعرها.

ولاحقًا، التقطت نورة بضع صور مع مشاهير في الكويت ومنظمين أثناء تواجدها في فعالية افتتاح خط الأزياء الخاص بها، وقد ظهرت بشعرها الحليق.

يذكر أن نورة العميري (29 عامًا) أول كويتية تشارك في برنامج ”ستار أكاديمي“ في نسخته السادسة، ثم توجهت للتمثيل.. إذ شاركت ببضع مسرحيات ومسلسلات.