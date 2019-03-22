لطيفة تكشف حقيقة زواجها من أحمد وفيق (فيديو)

كشفت الفنانة التونسية لطيفة، حقيقة زواجها من الفنان أحمد وفيق، موضحة أن جميع الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا حول هذا الموضوع غير صحيحة، ولا تمت للحقيقة بصلة.

وأضافت، في تصريحات إذاعية: ”أنا مصدومة مش فاهمة جابوا الكلام ده منين.. أولا أحمد وفيق ده أخويا، ثانيًا هو متجوز واحدة تونسية وعايش في فرنسا وعنده ولاده ربنا بخليهم“.

وتابعت: ”فأنا عايزه أقول لكل الي قاعدين يكتبوا يألفوا براحة شوية.. أنا لو اتجوزت هقول قدام الكل إني اتجوزت.. يعني اشمعني أحمد وفيق الي اتجوزته.. هو شخص محترم ومن أحسن الفنانين الي اتعاملت معاهم“.

وعن رأيها في برامج اكتشاف المواهب أشارت إلى أن هناك برامج حققت نجاحًا وأخرى فشلت، موضحة أنه لا بد أن يكون هناك تبني المواهب لكي يثبت البرنامج نجاحه.

وأوضحت أن أعضاء لجنة تحكيم برامج اكتشاف المواهب يجب أن يكونوا دارسين المجال الغنائي، مشيرة إلى أن الفن لا يستهان به لذلك يجب أن يكون الفنان وعضو لجنة التحكيم دارسًا حتى يتمكن من تقييم المواهب بشكل صحيح.